Диетологи рассказали, сколько картофеля можно есть без вреда для здоровья

Сложно представить рацион украинцев без любимой всеми картошки. Этот овощ присутствует на наших столах в любой сезон. Насколько он полезен и сколько его можно есть.Картофель относят к категории крахмалистых овощей из-за большого количества углеводов, особенно крахмала. А это дополнительные калории. Например, в одной небольшой сырой картофелине – 130 калорий, а в помидоре – 30. Кажется, именно поэтому люди считают картофель вредным.Но при этом в нем много витаминов и минералов, а не только углеводов. Вместе с ним в группу крахмалистых овощей иногда включают кукурузу, горох, тыкву, чечевицу и фасоль. Не крахмалистыми овощами считаются спаржа, брокколи, стручковая фасоль, лук, перец, помидоры и другие.Чтобы получить полноценное питание, специалисты рекомендуют не чистить картофель. Кожа содержит половину клетчатки картофеля и многих питательных веществ.Сколько можно естьКак и любые другие продукты, картофель нужно есть в умеренных количествах. Американский гайд по питанию рекомендует есть не более пяти чашек крахмалистых овощей в неделю. Одна чашка – это примерно 230 граммов. Средняя картофелина весит 173 грамма. Это значит, что взрослому в неделю можно съесть семь картофелин.Как приготовитьОдна из причин, по которой люди могут избегать картофеля, когда они пытаются есть здоровую пищу, - это способ приготовления, а не сам овощ. Любая еда, пропитанная сливочным маслом, обжаренная во фритюре или покрытая сметаной, накапливает калории. Не говоря уже о избытке соли, который часто сопровождает их (привет, вздутие живота).Но картофель может быть полезным и вкусным выбором, если использовать следующие способы приготовления:Выпечка.Кипячение.Приготовление под давлением.Обжарка.Медленное приготовление.Жарка на воздухе.Польза картофеляНедавно американские ученые провели небольшое исследование, которое показало, что вареный и печеный картофель снижает давление у людей с гипертонией.