Названы тревожные симптомы болезней сердца

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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является основной причиной смерти во всем мире. Болезнь сердца вызывается блокировкой или замедлением кровоснабжения из-за накопления жировой ткани в артериях.Многие другие остаются незамеченными, поскольку люди часто игнорируют предупреждающие знаки. На какие симптомы следует обратить внимание, которые могут указывать на потенциальную проблему с сердцем?Жжение или боль в груди или животе, напоминающая несварение желудка, может указывать на сердечный приступ или проблемы с сердцем.Симптомы расстройства желудка очень похожи на симптомы сердечного приступа, поэтому не стоит сбрасывать со счетов эти чувства.Грудная больЭто классический признак сердечного приступа, но многие игнорируют его. Если вы испытываете боль в груди, вам следует набрать номер скорой помощи, особенно если вы чувствуете себя очень плохо.Люди, перенесшие сердечный приступ, описали симптомы как тяжесть, стеснение или давление в груди. Если боли в груди начинаются, когда вы напрягаете себя, но проходят, когда вы прекращаете, это все еще может быть поводом для беспокойства. Это может указывать на стенокардию, обычно это вызвано ишемической болезнью сердца.ПотливосьЭто более необычный симптом, который может указывать на болезнь сердца. Если вы чувствуете жар и липкость, сопровождающиеся болями в груди, вам следует вызвать скорую помощь. Это может быть признаком надвигающегося сердечного приступа.Боль в челюсти или спинеПри сердечном приступе боль может ощущаться в других частях тела. Боль может ощущаться даже в челюсти или спине, если она не проходит.Некоторые исследования говорят, что женские симптомы чаще отличаются от «классической» боли в груди.