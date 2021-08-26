На что чаще всего бывает сезонная аллергия и как ее лечить

Солнце, пыльца растений, фрукты, укусы насекомых – летом, а холод – осенью и зимой могут вызвать аллергию. Какие виды аллергии бывают и как правильно ее лечить – в материале.Конец лета – еще не время спокойно выдохнуть аллергикам: цветет амброзия, еще одолевают насекомые, переедание сезонных фруктов, ягод часто приводит к аллергической реакции. Какие сезонные аллергены беспокоят нас чаще всего, как понять, что у вас именно аллергическая реакция, и можно ли вылечить аллергию – рассказала доктор-аллерголог, кандидат медицинских наук, член Европейской Академии аллергологии и клинической иммунологии Анастасия Левченко.Когда чаще всего возникает аллергия и на что?Обострение аллергических реакций чаще всего происходит в весенне-летний сезон. В основном сезонные аллергены этого периода – это пыльца растений, цветов и трав, солнечные лучи (ультрафиолет), реакция на укусы насекомых, сезонные фрукты, ягоды – или непривычная организму пища, которую мы едим в отпуске (особенно в экзотических странах).Помимо сезонных аллергенов, круглогодично люди страдают от аллергии на грибки, домашнюю пыль, шерсть животных, пылевых клещей, лекарства и плесень. А с приходом резкого похолодания у некоторых еще наблюдается и холодовая аллергическая реакция.Сейчас основным сезонным аллергеном выступает пыльца амброзии, этот сорняк – мощный аллерген, который цветет с середины до конца лета. Но человек, страдающий аллергией, не всегда реагирует на симптомы. Сезонную аллергию могут принимать за простуду, особенно если проявляется заболевание насморком или затрудненным дыханием.Как понять, что есть аллергия на амброзию, солнце или другой аллерген?Аллергический ринит (насморк) – самый распространенный симптом аллергии. Именно симптоматика подскажет вам, на что именно происходит аллергическая реакция. Например, при чувствительности к пищевым продуктам появляется кожная сыпь, покраснение, вплоть до появления волдырей, зуд на коже.Такая же реакция возникает при аллергии на солнце и укусы насекомых. Аллергия на пыльцу, шерсть, другие аллергены, которые попадают в организм при вдыхании, помимо насморка появляется кашель, дыхание затрудняется, начинают течь слезы, в глазах "ощущение песка".А как выяснить, на что именно аллергияОбратиться к врачу-аллергологу: специалист поможет выяснить, на какой именно компонент у вас реакция, возможно, даже не на один (перекрестная аллергия). И в зависимости от этого важно подобрать правильное лечение. Игнорировать аллергию опасно для здоровья: сейчас все больше аллергических реакций появляются не только у молодежи, а даже у пожилых людей.Чаще от аллергии страдают жители крупных городов, поскольку плохая экологическая обстановка этому способствует. Усилить аллергическую реакцию может также бесконтрольный прием медикаментов, употребление некачественных продуктов. Все это влияет на нашу иммунную систему: так, даже единичные случаи дыхательной аллергической реакции в дальнейшем может привести к развитию бронхиальной астмы.Обязательно ли делать аллерготест?Желательно, но далеко не всегда. Настоящий профессионал может определить тип аллергии, отталкиваясь от своего опыта. Так, при аллергии на пыльцу растений у человека часто возникает перекрестная аллергия на определенные продукты – часто это яблоки, орехи, киви, сельдерей. Поэтому так важно, чтобы лечение назначил именно специалист.Как же эффективно лечат аллергиюСамый эффективный и современный способ лечения аллергии – это аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Такой метод заключается во введении в организм аллергена в нарастающей дозировке.На практике этот метод означает, что человек через определенное время просто перестает реагировать на раздражитель. Однако такое лечение требует упорства пациента в течение многих месяцев и готовности следовать рекомендациям врача.А можно просто принимать антигистаминные средства и все?Такие препараты убирают симптомы аллергии, но не ее причину. К тому же не следует заниматься самолечением и приобретать такие лекарства в аптеке. У противаллергенных лекарств (как и у любых других) есть побочный эффект. Только врач определит, подходит ли вам препарат, какую дозировку следует выбирать.Некоторые антигистаминные препараты снижают концентрацию внимания, вызывают сонливость, не все подобные препараты подходят пожилым людям, также ряд антигистаминных средств противопоказан при заболеваниях печени и почек. Поэтому не назначайте их сами себе!Можно ли вообще избегать аллергических реакций и какЕсли не контактировать с аллергеном, то не будет и реакции на него. Например, при аллергии на солнце не стоит находиться под открытыми лучами, особенно в час-пик, нужно пользоваться солнцезащитным кремом, загорать в тени или под навесомПри аллергии на клубнику, цитрусовые и другие продукты не стоит их есть. Снижает проявление аллергических реакций здоровый образ жизни, отказ от курения, продуктов, которые содержат множество красителей. Особенно вредны такие продукты детям.Важно! В сезон массового цветения растений избежать контакта с аллергенами полностью невозможно, даже если приходить с улицы и сразу принимать душ, менять одежду, носить маски и промывать нос специальными растворами. Поэтому так важно (совместно с врачом) выявить аллерген, получить правильные рекомендации и терапию.