Сало известно о связи сна и уровня холестерина
Исследователи провели изучение около четырех тысяч человек старше 20 лет разного пола. В результате они выяснили, что сон оказывает прямое влияние на количество в организме липидов.
Так, среди тех, кто спал менее пяти и более восьми часов в ночное время наблюдалось повышение вероятности снижения уровня "хорошего" холестерина и повышением триглицеридов. Последствием последнего, при отметке более 100 мг/дл, увеличивается риск развития атеросклероза и инфаркта.
«Люди, которые сообщают о частых проблемах с засыпанием или сном, как правило, имеют более высокий уровень холестерина», — сообщил доктор Майкл Гранднер.
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