Сало известно о связи сна и уровня холестерина

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Ученые выяснили, что количество холестерина в организме человека имеет связь с продолжительностью и качеством сна.Исследователи провели изучение около четырех тысяч человек старше 20 лет разного пола. В результате они выяснили, что сон оказывает прямое влияние на количество в организме липидов.Так, среди тех, кто спал менее пяти и более восьми часов в ночное время наблюдалось повышение вероятности снижения уровня "хорошего" холестерина и повышением триглицеридов. Последствием последнего, при отметке более 100 мг/дл, увеличивается риск развития атеросклероза и инфаркта.«Люди, которые сообщают о частых проблемах с засыпанием или сном, как правило, имеют более высокий уровень холестерина», — сообщил доктор Майкл Гранднер.