Диетологи напомнили, кому полезно есть баклажаны

Добавьте их в свой рацион.Баклажаны имеют массу полезных для человеческого организма свойств, что обусловлено их богатым витаминно-минеральным составом. А еще такой овощ относится к низкокалорийным продуктам, к тому же он очень легко переваривается. Учитывая это баклажаны рекомендуется внести в список разрешенных продуктов для разнообразных лечебных диет и для похудения.Достаточно широко распространено другое название этого овоща – синенькие.Доказано, что количество аскорбиновой кислоты, содержащейся в этом овоще, хватит для эффективной профилактики простудных заболеваний.При регулярном употреблении баклажанов человек может улучшить свою нервную систему и избавиться от бессонницы, так как в этих плодах есть витамины группы В. Полезно будет, есть баклажаны при подагре, так как они не дают возможности скапливаться мочевой кислоте. Баклажаны имеют способность нормализовать водно-солевой баланс и липидный обмен.Полезные свойства баклажанов положительно влияют как на мужчин, так и на женщин.Что касается пользы овощей для женского организма, то баклажаны разрешается кушать во время грудного вскармливания, но только в небольшом количестве. Лучше всего начинать вводить новый продукт в рацион кормящей мамы не раньше четырех месяцев после рождения ребенка. При лактации баклажаны можно кушать в вареном, тушеном или запеченном виде. Для начала нужно съесть один маленький кусочек на завтрак, а затем в течение двух дней следить за самочувствием ребенка. Если никакой отрицательной реакции не последовало, значит, продукт можно кушать и дальше. При ухудшении состояния малыша от баклажанов пока следует отказаться. В день можно съедать не больше ста граммов вареного овоща, а в неделю – не больше трехсот граммов.Многие специалисты рекомендуют кушать вареные баклажаны при цистите и даже пить из них сок (по пятьдесят миллилитров два раза в сутки).Баклажаны также полезны и для мужчин, которые страдают от ожирения. Употребление продукта способствует выведению из организма холестерина и поддержанию веса в норме. Кроме того, овощ положительно влияет и на потенцию.При панкреатите и холецистите баклажаны можно кушать только, если идет стойкая ремиссия болезни. Овощи могут быть приготовлены либо на пару, либо путем варки. Также их можно добавлять в горячие блюда (диетические супы), очистив от кожицы. Если при употреблении продукта самочувствие не ухудшилось, значит, постепенно можно будет кушать тушеные и запеченные баклажаны. Диетологи не могут дать точного ответа по поводу того, сколько такого продукта можно съесть за один раз при панкреатите. Главное, чтобы в не очень большом количестве. При холецистите норма съеденного продукта составляет не более двухсот граммов в день. Не рекомендуется употреблять овощ вместе с картофелем или жирным мясом.Люди, страдающие сахарным диабетом, могут добавить в свой рацион питания блюда из баклажанов. Однако их можно кушать только в тушеном или вареном виде и не чаще двух раз в неделю.Употребление баклажанов при разных заболеваниях печени несет колоссальную пользу для организма. Продукт разрешается кушать при гепатите С, раке печени, циррозе, но только в небольшом количестве.При онкологических заболеваниях врачи рекомендуют кушать овощ в тушеном или запечённом виде, поскольку он способен предотвратить развитие злокачественной опухоли.Также овощ можно вносить в диетическое питание во время диализа, при пиелонефрите, повышенной кислотности желудка, артрите, высоком холестерине, но в строго ограниченном количестве и если доктор разрешит.При желчнокаменной болезни подойдут тушеные баклажаны в сметанном соусе.При язве двенадцатиперстной кишки и аллергии баклажаны есть не рекомендуется.При геморрое и запорах некоторым людям можно кушать баклажаны, поскольку они нормализуют работу кишечника, а у некоторых, наоборот, употребление овоща может спровоцировать задержку стула, что негативно сказывается на лечение геморроя.