Ученые определили изменения в симптомах коронавируса

Британские ученые выяснили, как за год обновились симптомы коронавируса.По словам авторов исследования, после того, как штамм "альфа" уступил место лидера по более агрессивному "дельта", к уже известным всем симптомам заболевания добавились еще несколько. К таким выводам они пришли после обработки данных тестов и историй болезни около пяти миллионов людей, с диагностированным коронавирусом.Так, к боли в горле, лихорадке, кашлю и потере вкуса и обоняния добавились частые жалобы на головную боль. Кроме того, более распространенными сватали боли и слабость в мышцах, нетипичную усталость. При этом, ученые отмечают, что более выраженные признаки такого характера проявлялись среди молодежи.