Ученые создали бактериИ, производящих мышечные волокна
Чжан Фучжун, один из авторов работы, рассказал, что их команда смогла добиться производства бактериями титина. Это вещество представляет собой один из самых крупных белков в организмах млекопитающих и выступает важнейшим компонентом мышечной ткани.
Именно масштаб необходимого титина ранее заводил ученых в тупик, однако теперь проблема с производством его в нужном количестве решена за счет модифицирования звеньев титина. Исследователям удалось "перепрограммировать" бактерии на их "склейку", поэтому материал может производиться в необходимом для использования объеме.
"Производство этих волокон отличается низкой стоимостью и его можно легко расширить. Их можно будет использовать в самых разных целях, в том числе для создания бронежилетов и мягких роботов, а также использования в других областях науки и техники, в которых подобные природные материалы раньше не применялись", – рассказал Чжан Фучжун.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий