Ученые создали бактериИ, производящих мышечные волокна

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Американские ученые смогли создать бактерий трансгенного типа, которые способны продуцировать компоненты мышечной ткани.Чжан Фучжун, один из авторов работы, рассказал, что их команда смогла добиться производства бактериями титина. Это вещество представляет собой один из самых крупных белков в организмах млекопитающих и выступает важнейшим компонентом мышечной ткани.Именно масштаб необходимого титина ранее заводил ученых в тупик, однако теперь проблема с производством его в нужном количестве решена за счет модифицирования звеньев титина. Исследователям удалось "перепрограммировать" бактерии на их "склейку", поэтому материал может производиться в необходимом для использования объеме."Производство этих волокон отличается низкой стоимостью и его можно легко расширить. Их можно будет использовать в самых разных целях, в том числе для создания бронежилетов и мягких роботов, а также использования в других областях науки и техники, в которых подобные природные материалы раньше не применялись", – рассказал Чжан Фучжун.