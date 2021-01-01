Симптомы неэффективного переваривания жира: диетолог назвала 7 признаков

Польза для здоровья от употребления полезных жиров, таких как орехи и авокадо, безгранична, но эта польза для здоровья может быть потеряна, если организм не может эффективно переваривать жиры. Диетолог Лейла Мудден, рассказала о признаков того, что ваше тело не переваривает жир должным образом.СтулПо словам Лейлы, наиболее явным и очевидным признаком того, что человек плохо переваривает жиры, является то, что его стул начинает плавать в унитазе."Стул, который плавает, имеет тенденцию оставлять жироподобное вещество на поверхности воды, имеет более бледный цвет, чем обычно, и продолжает возвращаться на поверхность после того, как вы смыетесь. Если вы правильно перевариваете полезные жиры, ваша пищеварительная система будет производить хорошо сформированный стул от среднего до темно-коричневого цвета".Изжога после едыКогда изжога связана с жиром, она возникает при употреблении жирной или жареной пищи. Однако изжога также может быть вызвана многими вещами, такими как слишком быстрое питание, недостаточное пережевывание пищи, непереносимость пищевых продуктов или прием определенных лекарств.Боль под грудной клеткойЕсли ваше тело испытывает трудности с производством ферментов, переваривающих жир, у вас может возникнуть скопление газов с незначительным воспалением.Это может вызвать боль под правой стороной грудной клетки, которая обычно возникает через 40 минут после еды и особенно связана с употреблением жирной пищи.Проблемы с кожейРаспространенным признаком трудностей с перевариванием жира является сухая тусклая кожа, которая легко покрывается шрамами и медленно заживает.Плохой гормональный фонТело создает свои клетки, копируя существующие клетки, чтобы создать новые клетки. Для этого организму необходимы жир (липиды), белок, углеводы, минералы и питательные вещества.Например, для наращивания мышечной массы организму нужно больше белка, а для здоровых репродуктивных гормонов организму нужно больше липидов. Гормоны, которые зависят от липидов для здорового производства, - это эстроген, тестостерон, прогестерон и активная форма витамина D.