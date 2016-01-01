Вакцинация против гриппа может спасти от смерти пациентов после инфаркта

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями очень восприимчивы к инфекциям, и поэтому во время сезонной эпидемии гриппа смертность среди таких пациентов значительно возрастает. Ученые из Университета Эребру (Швеция) предположили, что вакцинация от гриппа может уменьшить риск повторных сердечно-сосудистых событий и смертность среди тех, кто перенес инфаркт миокарда или страдает тяжелой ишемической болезнью сердца.Исследование, которое проводилось в 30 больницах в 8 странах мира, началось во время эпидемии сезонного гриппа в 2016 году, количество участников составило чуть более 2,5 тысячи человек. Практически все пациенты были госпитализированы с инфарктом миокарда. Также в исследование были включены люди, которые перенесли операцию в связи с ишемической болезнью сердца (менее 1%). Средний возраст добровольцев составил 60 лет, большинство из них — мужчины (82%).Участников разделили на две группы, половина из них получила прививку от гриппа в течение 72 часов после госпитализации или хирургического вмешательства, половина — плацебо. В течение года исследователи фиксировали случаи смерти от всех причин и сердечно-сосудистых событий в обеих группах.Ученые обнаружили, что в течение года у людей, которые после перенесенного инфаркта миокарда привились от гриппа, на 28% снизился риск смерти, повторного инфаркта или тромбоза стента (при нем тромбы образуются на трубках, которые вводят в коронарные артерии для лечения ИБС). Показатели вакцинированных людей сравнивали с данными о тех, кто не привился. Смертность от всех причин, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, у вакцинированных была меньше на 41%.«Этих результатов достаточно для того, чтобы сделать вакцинацию против гриппа новым стандартом лечения как часть стационарного лечения таких пациентов» — заявил ведущий автор исследования Оле Фроберт (Ole Fr?bert) в ходе конгресса Европейского общества кардиологов.Профессор Филиппо Креа (Filippo Crea) из Университетской клиники Агостино Джемелли предположил, что вакцина от гриппа может оказывать иммуномодулирующий эффект, тем самым уменьшая тяжесть развивающейся сердечной недостаточности.