Вялые ягодицы вредны для здоровья: как их подтянуть?

Ученые констатируют, что вялая, обвисшая, нетренированная попа негативно сказывается на состоянии здоровья.Почему это вредно. Подтянутые, «спортивные» ягодицы не только экстатически улучшают вида тела, но и приносят вполне определенную пользу здоровью. Научные специалисты Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо обнаружили, что вялые, нетренированные мышцы ягодиц могут оказаться спусковым крючком для возникновения проблем со спиной, бедрами или коленями.«Нижняя часть спины служить опорой для всего тела и подушкой во время упражнений. Но если ваш низ слишком слабый, его работу начинают в порядке компенсации выполнять другие части тела, что в конечном итоге приводит к их перегрузке, повреждению, травмам», - починяют эксперты.По их словам, у людей, которые игнорируют физические упражнения, может возникать синдром спящих ягодиц, означающий отсутствие тонуса в ягодичных мышцах, их дряблость и слабость.Как возникает синдром спящих ягодиц? Прежде всего, говорят исследователи, этому способствует частое и долгое сидение, а также привычка спать в позе эмбриона, то есть, свернувшись калачиком.Как подтянуть ягодицы:Чередующийся душ. Начните с теплой воды и действуйте круговыми движениями. Закончить следует холодной водой (как вариант, можно натереть ягодицы горстью кубиков льда). Этот прием обеспечивают хорошее кровоснабжение кожи, ее упругий и подтянутый вид.Упражнения. Существуют так называемые изометрические упражнения, которые можно выполнять, сидя на стуле. Сядьте прямо и на несколько секунд сожмите ягодицы. Если повторять упражнение пять-десять раз подряд несколько раз в день, это даст хороший эффект.Подъем по лестнице. Одна из лучших тренировок для мышц ягодиц.Подъем в гору. Езда на велосипеде в гору или пешая ходьба – все приносит плоды, если выполняется системно. Если вы тренируетесь на беговой дорожке, делайте это с наклоном от пяти до семи процентов.