Ученые назвали главную причину смерти от тяжелых форм коронавируса

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Американские ученые установили, что высокая концентрация коронавируса в легких является основной причиной летальных случаев при тяжелых формах COVID-19. Выводы ученых таким образом опровергают теорию о том, что большая часть летальных случаев при тяжелых формах коронавируса вызвана сопутствующими бактериальными инфекциями или повышенной реакцией иммунной системы организма.Авторы исследования проанализировали образцы легочных тканей 589 человек, у которых была выявлена тяжелая форма заболевания на предмет присутствия в этих тканях микробов, концентрации вируса SARS-CoV-2 и тип иммунных клеток. Проведенное исследование стало наиболее полным по этому направлению.В результате было установлено, что у умерших концентрация коронавируса в нижних дыхательных путях была в среднем в десять раз больше, чем у тех, кто излечился от этой болезни.При этом никаких доказательств присутствия в организме умерших вторичной бактериальной инфекции выявлено не было. Хотя, как отмечают ученые, свою роль в этом мог сыграть тот факт, что практически все больные проходили курс лечения антибиотиками.Кроме того, в ходе исследования не нашла подтверждения и теория о том, что при заражении этим вирусом происходит чрезмерная реакция иммунной системы, в результате чего она атакует собственные ткани легких. В ходе анализа было установлено, что сила иммунного ответа во всех случаях была сопоставима в количеством вируса в легких. Более того у умерших от COVID-19 она даже оказалась меньше, чем у тех, кто смог справиться с болезнью.Ученые подчеркивают, что поэтому очень важно найти причину, по которой иммунная система не может с должной эффективностью бороться с коронавирусом. Это позволит разработать соответствующее лечение.