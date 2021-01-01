Невролог Беловолова: почему на шее возникает «холка»?

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Бугорок, растущий на задней части шеи, и чаще встречающийся у женщин, также называют «вдовьим горбиком».По словам врача остеопата и невролога Ольги Беловолосой, образование на шее в виде «холки» при прощупывании напоминает плотный холодец. Поясняя, почему может формироваться подобное образование, Беловолова заметила:– Откуда в «холке» холодец? Это межклеточная жидкость, которая давно не шевелилась, плюс жировая клетчатка, которая «обожает» откладываться в местах с низкой подвижностью.Таким образом, «холка», образующаяся в связи с застоем межклеточной жидкости в этой зоне тела, может появляться у тех людей, чьим мышцы шеи и плеч постоянно пребывают в напряжении из-за необходимости удерживать вертикально шею и голову, добавила невролог.Беловолова перечислила факторы, которые способствуют такому напряжению:длительное времяпровождение перед экраном компьютера, гаджетов,«блоки» в межпозвонковых суставах,травмы черепа,натяжение, происходящее со связками перикарда,проблемы щитовидной железы,подверженность бронхитам, пневмонии,хронический стресс,ухудшение зрения.«Холка» чаще возникает у женщин, хотя встречается и у мужчин тоже. При появлении такого «горбика» лучше обследоваться, посоветовала невролог.