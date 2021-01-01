Невролог Беловолова: почему на шее возникает «холка»?
По словам врача остеопата и невролога Ольги Беловолосой, образование на шее в виде «холки» при прощупывании напоминает плотный холодец. Поясняя, почему может формироваться подобное образование, Беловолова заметила:
– Откуда в «холке» холодец? Это межклеточная жидкость, которая давно не шевелилась, плюс жировая клетчатка, которая «обожает» откладываться в местах с низкой подвижностью.
Таким образом, «холка», образующаяся в связи с застоем межклеточной жидкости в этой зоне тела, может появляться у тех людей, чьим мышцы шеи и плеч постоянно пребывают в напряжении из-за необходимости удерживать вертикально шею и голову, добавила невролог.
Беловолова перечислила факторы, которые способствуют такому напряжению:
длительное времяпровождение перед экраном компьютера, гаджетов,
«блоки» в межпозвонковых суставах,
травмы черепа,
натяжение, происходящее со связками перикарда,
проблемы щитовидной железы,
подверженность бронхитам, пневмонии,
хронический стресс,
ухудшение зрения.
«Холка» чаще возникает у женщин, хотя встречается и у мужчин тоже. При появлении такого «горбика» лучше обследоваться, посоветовала невролог.
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