Эксперты рассказали, сколько мышц можно набрать за месяц
По словам физиотерапевта Марка Якобчика, количество мышц, которые человек может набрать за месяц, варьируется. Оно зависит не только от половой принадлежности. Учитываются такие переменные, как интенсивность тренировок, объем, частота, генетика, диета, отдых и уровень гормонов.
«С учетом всех этих факторов средний мужчина может набрать от 0,5 до 1 кг мышечной массы за месяц. Женщины в среднем набирают менее половины килограмма», - рассказывает Якобчик.
Якобчик также подчеркивает, что для более быстрого наращивания мышечной массы, стоит использовать упражнения с отягощением.
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