Эксперты рассказали, сколько мышц можно набрать за месяц

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Многие оценивают достижения в тренажерном зале с помощью весов. Однако, по мнению экспертов, это не лучший подход, поскольку мышечная масса формируется долго. Соответственно, обнаружить прибавку мышц всего через месяц будет тяжело. Любые резкие колебания веса в течение четырех недель, как правило, являются результатом потери или задержки жидкости, а не роста мышц.По словам физиотерапевта Марка Якобчика, количество мышц, которые человек может набрать за месяц, варьируется. Оно зависит не только от половой принадлежности. Учитываются такие переменные, как интенсивность тренировок, объем, частота, генетика, диета, отдых и уровень гормонов.«С учетом всех этих факторов средний мужчина может набрать от 0,5 до 1 кг мышечной массы за месяц. Женщины в среднем набирают менее половины килограмма», - рассказывает Якобчик.Якобчик также подчеркивает, что для более быстрого наращивания мышечной массы, стоит использовать упражнения с отягощением.