Действенные способы облегчить страдания во время магнитных бурь

Метеочувствительному человеку бывает очень нелегко в момент, когда планету накрывает магнитная буря.Если бы магнитные бури вызывали исключительно головную боль, с которой можно было бы справиться при помощи обезболивающих препаратов, тогда не существовало бы такого страха перед этим явлением природы.Магнитная буря может спровоцировать скачок артериального давления, что в результате запросто может привести к гипертоническому кризу или еще более серьезным заболеваниям.Также метеочувствительные люди отмечают, что во время магнитных бурь у них кружится голова, их тошнит, возникает отечность всего тела, сложно концентрировать взгляд на определенном объекте и так далее.Врачи рекомендуют эти способы как меры профилактики плохого самочувствия во время магнитной бури.1. Отказ от продуктов, содержащих кофеин. Если вы знаете, что завтра или в любой другой день ожидаются магнитные бури, то желательно прекратить на это время пить кофе, какао, энергетические напитки, а также кушать шоколад и другие продукты, в составе которых он есть. Все дело в том, что кофеин и без того повышает кровяное давление, чем может усугубить ваше самочувствие во время магнитной бури.2. Приготовьте травяной чай. Лучше всего использовать мяту или мелиссу, так как эти травы имеют свойство успокаивать нервную систему человека, стабилизировать давление, снимать спазмы в голове и так далее. Так что мятный или мелиссовый чай во время магнитных бурь — это ваше лекарство.3. Сядьте на фруктово-овощную диету. Чтобы легче себя чувствовать, метеозависимому человеку стоит на время магнитной бури отказаться от «тяжелой» пищи. Свежие фрукты, зелень, овощи и ягоды наполнят организм витаминами и позаботятся об обмене веществ, что немаловажно для здоровья в целом.4. Свежий воздух. Старайтесь больше гулять на свежем воздухе. Если же вы работаете в закрытом помещении или, наоборот, сидите дома, тогда распахните настежь окна и пусть свежий воздух наполняет помещение. Выходите на балкон каждые 40-50 минут и проведите там буквально пару минуточек времени, после чего ваш мозг получит необходимый ему кислород.5. Откажитесь от спорта. Но это касается только тех, кто чувствителен к проявлениям природных катаклизмов. Если вы гипертоник с лишним весом и ходите на тренировку, чтобы похудеть, то в день, когда ожидается магнитная буря, лучше оставайтесь дома, дабы избежать серьезных проблем со здоровьем.