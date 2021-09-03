Как взять давление под контроль без лекарств
Исследования специалистов показали, что риск развития гипертонии увеличивается соразмерно удалению проживания человека от экватора. Недаром солнечный свет всегда считался важным для людей. Чем меньше солнечных дней в месте обитания человека, тем более он подвержен разного рода заболеваниям. В частности, повышению артериального давления. Дело в том, что недостаток витамина D увеличивает синтез гормонов околощитовидной железы, что приводит к повышению давления.
Сахар
Серьезная борьба с инсулинорезистентностью поможет снизить риск развития гипертонии. Сокращение сахара и углеводов в рационе поможет нормализовать давление.
Омега жирные кислоты
Как правило, получая большое количество Омега-6, многие люди страдают от недостатка Омега-3. Это может привести к тому, что в организме разовьется хроническое воспаление, которое в итоге отражается на суставах и давлении в том числе. Омега-3, которой мы часто пренебрегаем, обладает способностью восстанавливать нормальную чувствительность инсулиновых рецепторов и бороться с инсулинорезистентностью, нормализуя артериальное давление. Совет: ешьте больше печени трески, дикой рыбы и икры.
Пробиотики
Здоровье человека во многом зависит от правильной микрофлоры кишечника, которая поддерживается в частности с помощью полезных бактерий или пробиотиков. Согласно исследованиям, риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и проблем с давлением увеличивается у людей с нарушенной микрофлорой кишечника. Помочь восстановить ее можно, включив в рацион такие продукты как квас, квашеная капуста и чайный гриб.
Физическая активность
Физические нагрузки очень важны в нелегком деле борьбы с гипертонией. Двигаться необходимо как можно больше. Пешие прогулки, плавание, занятия фитнесом могут помочь нормализовать давление.
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