Как взять давление под контроль без лекарств

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Повышенное артериальное давление — это сигнал, который дает человеку организм, сообщая, что с ним что-то не так. Большинство решают проблему самым простым образом: начинают постоянно принимать таблетки, стабилизирующие давление. Но порой можно взять давление под контроль и без лекарств.Исследования специалистов показали, что риск развития гипертонии увеличивается соразмерно удалению проживания человека от экватора. Недаром солнечный свет всегда считался важным для людей. Чем меньше солнечных дней в месте обитания человека, тем более он подвержен разного рода заболеваниям. В частности, повышению артериального давления. Дело в том, что недостаток витамина D увеличивает синтез гормонов околощитовидной железы, что приводит к повышению давления.СахарСерьезная борьба с инсулинорезистентностью поможет снизить риск развития гипертонии. Сокращение сахара и углеводов в рационе поможет нормализовать давление.Омега жирные кислотыКак правило, получая большое количество Омега-6, многие люди страдают от недостатка Омега-3. Это может привести к тому, что в организме разовьется хроническое воспаление, которое в итоге отражается на суставах и давлении в том числе. Омега-3, которой мы часто пренебрегаем, обладает способностью восстанавливать нормальную чувствительность инсулиновых рецепторов и бороться с инсулинорезистентностью, нормализуя артериальное давление. Совет: ешьте больше печени трески, дикой рыбы и икры.ПробиотикиЗдоровье человека во многом зависит от правильной микрофлоры кишечника, которая поддерживается в частности с помощью полезных бактерий или пробиотиков. Согласно исследованиям, риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и проблем с давлением увеличивается у людей с нарушенной микрофлорой кишечника. Помочь восстановить ее можно, включив в рацион такие продукты как квас, квашеная капуста и чайный гриб.Физическая активностьФизические нагрузки очень важны в нелегком деле борьбы с гипертонией. Двигаться необходимо как можно больше. Пешие прогулки, плавание, занятия фитнесом могут помочь нормализовать давление.