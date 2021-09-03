Названа главная причина смерти от Сovid-19
Американские исследователи выяснили главную причину летальности при тяжелых формах коронавирусной инфекции.
Отмечается, что ключевую роль в этом играют вирусные частицы в легких.
"Мы провели пока самое детальное исследование нижних воздушных путей у людей с тяжелыми формами коронавирусной инфекции. Наблюдения показывают, что главной причиной смертей от COVID-19 служит неспособность иммунитета справиться с большим количеством вирусных частиц в легких", – отметил адъюнкт-профессор Университета Нью-Йорка Имран Сулайман.
Ученые проанализировали развитие вторичных инфекций в легких у 580 пациентов, которые в критическом состоянии попали в клинику Университета Нью-Йорка в марте 2020 года.
Выяснено, что именно высокая концентрация SARS-CoV-2 в нижних дыхательных путях - приводит к смерти. В тканях органов дыхания погибших от данного вируса было в десять раз больше частиц коронавируса, чем у выживших.
"Наши данные показывают, что в работе адаптивного иммунитета этих пациентов возникали неизвестные сбои, которые мешали бороться с инфекцией. Если мы сможем выявить эту проблему, у нас появится возможность создать препараты, повышающие активность иммунной системы при заражении коронавирусом", - подытожили ученые.
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