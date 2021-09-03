Россияне массово захотели отказаться от пластиковой посуды

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Почти половина россиян — 44 процента — однозначно готовы обойтись без пластиковой посуды, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее исследование, проведенное онлайн-сервисом поиска работы SuperJob. С каждым годом число граждан, поддерживающих отказ от одноразовых приборов и тарелок, растет.Как показал онлайн-опрос, проведенный в 394 населенных пунктах всех федеральных округов страны, россияне массово захотели избавиться от пластиковой посуды: 44 процента выразили полную готовность отказаться от нее, 38 процентов заявили, что скорее готовы к такой мере. Этот вид посуды и пластиковая упаковка приближают глобальную экологическую катастрофу, подчеркнули граждане.При этом однозначно выступающих за отказ от пластика с 2018 года стало больше — тогда их было 34 процента, в марте 2021-го — 42 процента.Не готовы избавиться от одноразовой посуды 4 процента россиян, еще 14 процентов — скорее не готовы. По их мнению, «плохой» неперерабатываемый пластик нужно заменить на перерабатываемый.В странах Евросоюза два месяца назад окончательно распрощались с пластиковой посудой: 3 июля 2021-го вступил в силу соответствующий закон. Европа отказалась от производства, продажи и использования не только пластиковой посуды, но и ватных палочек, трубочек для коктейлей, палочек для воздушных шаров, оксоразлагаемых пищевых контейнеров и пенополистирольных стаканчиков.