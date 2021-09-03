Россиянам назвали способы вернуть обоняние после COVID-19

Чтобы вернуть обоняние после COVID-19, надо изменить рацион питания, проводить ароматерапию с эфирными маслами и следить за психическим здоровьем. Такие способы россиянам назвала инфекционист Светлана Малиновская.

Чтобы позаботиться о психическом здоровье, стоит больше гулять на свежем воздухе и попробовать разные практики расслабления. Малиновская объяснила, что серьезные нарушения обоняния — стресс для организма, который может ухудшить симптомы.

Она уточнила, что для восстановления обоняния можно заготовить пузырьки с различными эфирными маслами и устраивать тренировки, несколько раз в день вдыхая разные ароматы и проверяя ощущения.
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https://doctor.rambler.ru - Добавил mamasha в категорию Инфекционные болезни

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