Россиянам назвали способы вернуть обоняние после COVID-19
Чтобы позаботиться о психическом здоровье, стоит больше гулять на свежем воздухе и попробовать разные практики расслабления. Малиновская объяснила, что серьезные нарушения обоняния — стресс для организма, который может ухудшить симптомы.
Она уточнила, что для восстановления обоняния можно заготовить пузырьки с различными эфирными маслами и устраивать тренировки, несколько раз в день вдыхая разные ароматы и проверяя ощущения.
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