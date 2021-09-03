Коронавирус связали с опасными осложнениями на сердце
В ходе исследования специалисты проанализировали истории болезни 1,5 миллиона пациентов с COVID-19 и 35 миллионов пациентов без коронавирусной инфекции, чтобы узнать, какой процент страдали опасными осложнениями на сердце. В целом, миокардит наблюдался достаточно редко среди людей с COVID-19 и без него, однако коронавирусная инфекция оказалась в значительной степени связана с повышенным риском миокардита, причем риск варьировался в зависимости от возрастной группы.
Повышенный риск миокардита среди пациентов с COVID-19 был наиболее выражен у лиц младше 16 лет, у которых он вырос в 37 раз по сравнению с людьми этой же возрастной группы, у которых не было коронавируса. Хотя точная причина этой не выяснена, она может быть связана с вирусной инфекцией сердца или — если возраст пациента менее 16 лет — с мультисистемным воспалительным синдромом.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (США) в июне пришел к выводу, что преимущества вакцинации против COVID-19 перевешивают риски вызванного вакциной миокардита даже в группе самого высокого риска.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://doctor.rambler.ru - Добавил gorizont в категорию Кардиология
Добавить комментарий