Названы продукты, способные вызвать опасный приступ аллергии

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Орехи – это один из сильнейших аллергенов.Пищевая аллергия может вызывать страшные последствия вплоть до анафилактического шока. Чтоб не искушать судьбу, следует точно знать какие продукты могут вызвать острую реакцию.По словам аллергологов, количество людей с пищевой аллергией растет во всем мире. Проблема нарастает. Ситуация осложняется еще и тем, что вызвать острую реакцию может практически любой продукт. Например, шоколадные конфеты, в которых, как указывают производители на этикетке «могут содержаться следы орехов». Орехи – это один из сильнейших аллергенов. У некоторых людей они вызывают мгновенный отек горла, что может привести к смерти, если быстро не сделать укол.Чтобы не испытывать судьбу, советуем ознакомиться с перечнем самых аллергичных продуктов и проявлять осторожность, употребляя их. Ведь иногда аллергия может появится внезапно, на фоне стресса.Молоко. Проблема заключается в том, что людям, имеющим аллергию на него, приходится исключить из своего рациона не только само молоко, но и продукты, произведенные из него – сыр, творог, сливочное масло и пр.Яйца. Этот продукт чаще всего вызывает аллергическую реакцию у малышей. Аллергологи советуют людям с аллергией на куриные яйца, избегать также майонеза, всей выпечки, где используются яйца, кондитерских изделий, мороженого, пирожных безе.Орехи. Самый аллергенный орех – арахис. Именно из-за него чаще всего случается анафилактический шок. Поэтому людям, которым его есть опасно, следует быть осторожными с шоколадными изделиями. В них могут содержаться следы орехов: ведь на фабриках все виды конфет и шоколадок делают на одном и том же оборудовании!Шоколад. Многие полагают, что реакцию вызывают сами какао-бобы, но это не так. Острую реакцию чаще всего провоцируют соевый лецитин, ореховые наполнители или наличие в составе сладости сухого молока, глютена и пальмового масла.Злаки. Самые неаллергенные из распространенных в России круп — рис, перловка и гречка. А вот в отношении остальных следует быть осторожными. Самые аллергенные злаки — пшеница (в ее составе есть глютен), рожь и овес.Мед. Особенно распространена аллергия на цветочные сорта меда. Однако, покраснение кожи, сыпь и другие признаки заболевания могут проявиться и в случае, когда человек ест мед без меры.Морепродукты. Белок, содержащийся в гребешках, рапанах и креветках, может вызвать даже анафилактический шок. Потому советуем не экспериментировать, пытаясь выяснить на какие виды «даров моря» аллергии у вас нет. В данном случае риск совершенно неоправдан.