6 волшебных точек на руках от усталости, головной боли и проблем с сердцем

Недавние исследования ученых Калифорнийского университета подтвердили эффективность воздействия на акупунктурные точки человека. С помощью добровольцев они доказали, что направленная стимуляция на точки, приводит к расширению сосудов и улучшению кровообращения.Предполагается, что практика акупунктуры зародилась еще во времена неолита. На человеческом теле имеется более трехсот акупунктурных точек, которые можно поделить на канальные и внеканальные. Канальные точки располагаются на 14 меридианах – основных линиях, по которым движется Ци (жизненная энергия). Внеканальные точки находятся вне основных линий.При направленной манипуляции с определенными точками, происходит воздействие на конкретный меридиан, на котором они находятся. Работа с ними помогает уменьшать или увеличивать энергию, влиять на функции внутренних органов или систем, связанных с ними. В это статье мы рассмотрим точки, которые находятся на сердечном меридиане и помогают улучшить кровообращение, наладить работу сердца и повысить жизненную энергию.Как воздействовать на акупунктурные точкиВоздействие и манипуляцию с точками проводят разными методами: введением специальных игл, воздействовать пальцем или бесконтактно. С иглами работают только опытные специалисты, так как слишком велик риск навредить здоровью. А противопоказаний для самого простого метода — воздействия пальцем — как таковых нет. Точки можно растирать, надавливать, похлопывать, раскатывать или прогревать.Шэнь-мэнь. Она расположена на руке, у края лучезапястной складки. Воздействие на нее помогает избавиться от бессонницы, раздражительности, бороться со снижением памяти, при депрессии. Если имеются боли в груди, области сердца, одышка, гипертония, то работа с акупунктурной точкой поможет исправить проблему.Шао-хай. Точка располагается на складке сгиба локтя, посредине расстояния между внутренним надмыщелком плечевой кости и концом складки. Ее можно использовать для воздействия при заболеваниях сердца, связанных с застоем или недостатком крови: головокружении, болях, чувстве переполнения в грудной полости. Кроме этого, работа с ней помогает быстро успокоиться, снизить тревожность, излишнюю эмоциональность.Цин-лин. Локализуется на медиальной поверхности плеча. Ее используют при ограниченных болевых синдромах: боли в плече, ограничении подвижности плечевого сустава. Также, воздействие на нее снижает головные боли, чувство озноба, дискомфорт в боковых поверхностях грудной клетки.Цзи-цюань. При отведенной в сторону руке, находится в центре подмышечной впадины, у медиальной стороны артерии. Надавливание помогает при болях в сердце, плече и локтевом суставе, сухости в носоглотке, ощущении холода в руках.Ней-гуань. Находится на 2 цуня (примерно три пальца), выше лучезапястной складки. Воздействие на нее снижает чувство беспокойства, улучшает сон, уменьшает боли в сердце, помогает при болезнях пищеварительной системы, желудка, селезенки.Лао-гун. Расположена в середине ладони, если согнуть пальцы, то она будет сразу под кончиком ногтя большого пальца. Ее массирование поможет быстро справиться с истерикой, унять сердечную боль. Надавливание и растирание позволяет быстро восстановиться при сильном утомлении, повысить иммунитет, улучшить энергию всего организма.Сегодня акупунктура набирает все большую популярность. Многие ученые признают ее положительное воздействие при терапии различных заболеваний. Кроме этого, большое значение имеет то, что воздействие на акупунктурные точки, приводит в гармоничное состояние движение жизненной энергии и способствует расслаблению организма.опубликовано econet.ru