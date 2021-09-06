9 растительных масел для вашего здоровья

Не стоит использовать для приготовления блюд исключительно подсолнечное масло. Растительных масел существует очень много, и каждое из них обладает своими уникальными свойствами, которые можно и нужно учитывать, собираясь подчеркнуть те или иные достоинства различных продуктов.Несмотря на то что все растительные масла по своему составу схожи и содержат полезные полиненасыщенные жирные кислоты — те самые, которые очень важны для строительства клеток, регуляции жирового обмена и здоровья кожи, волос и ногтей — на кухне обязательно должно быть хотя бы несколько видов масел, чтобы ваш рацион был полноценным, а меню — разнообразным.Как сообщает health info, эксперты рассказали о самых популярных видах растительного масла, которые мы часто незаслуженно обделяем своим вниманием.Арахисовое маслоНерафинированное арахисовое масло — кладезь полезных веществ и необходимых организму витаминов (в первую очередь — комплекса витаминов группы В). Оно также богато растительными белками, прибавляющими блюдам особую питательность и сытность (вегетарианцы, обратите внимание!).Арахисовое мало — низкокалорийный продукт, и в отличие от растительного масла, оно не так интенсивно впитывается в продукты при жарке, а блюдо готовится быстрее. Кстати, благодаря высокой температуре горения, использовать арахисовое масло очень экономно: для готовки вам понадобится его в несколько раз меньше, чем подсолнечного.Кроме всех этих впечатляющих достоинств, арахисовое масло не впитывает запахи готовящихся в нем продуктов, что позволяет использовать его еще раз.Оливковое маслоОливковое масло — самое популярное у всех хозяек после подсолнечного. Однажды попробовав заменить последнее оливковым для приготовления блюд и в качестве заправки к салатам, мало кто возвращался к подсолнечному маслу, предпочитая с тех пор всегда иметь на кухне бутылочку более вкусного, ароматного и полезного оливкового масла.Уникальный состав этого масла (антиоксиданты, витамины А, Е, К, жирные кислоты Омега-3, благотворное его влияние на пищеварительную и сердечнососудистую системы и, конечно, уникальный вкус, цвет, консистенция и тонкий аромат делают его обязательным продуктом в рационе всех, кто следит за своим здоровьем и старается питаться правильно.Оливковое масло Extra virgin используйте для создания соусов и заправок, добавляйте его в салаты и готовые блюда. Остальные виды этого масла прекрасно подойдут также для жарки или тушения.Кукурузное маслоНе самое популярное среди наших хозяек кукурузное масло тем не менее относится к лучшим сортам растительного масла. Оно обладает золотистым цветом и приятным запахом, используется для жарки и тушения. В общем-то, на первый взгляд кукурузное масло практически не отличается от подсолнечного, однако это не совсем так.Расходуется этот сорт масла экономнее, чем подсолнечное, при нагревании не выделяет канцерогенных веществ, не пригорает. Кукурузное масло богато витаминами (группа В, Е, К), полиненасыщенными жирными кислотами, антиоксидантами и другими полезными веществами. Это масло очень калорийно: в день можно употреблять не более 2 столовых ложек.Кокосовое маслоКокосовое масло — ценнейший продукт с совершенно уникальной консистенцией, которая меняется от температуры. Так, например, оно вполне может заменить сливочное в приготовлении теста.С другими растительными маслами его роднят такие полезные свойства, как благотворное влияние на метаболизм, укрепление иммунитета и помощь в нормализации уровня сахара в крови. Кроме этого, кокосовое масло активно притупляет тягу к сладкому.Кокосовое масло подойдет для жарки и тушения: оно выдерживает высокие температуры и не портит вкус блюда. Его можно добавлять в салаты, десерты и смузи.Миндальное маслоКроме миндального молока, из миндаля производят полезное растительное масло. Оно выделяется среди остальных сортов масла своим уникальным вкусом и приятным ароматом, которые отлично дополнят ваши кулинарные шедевры, а в особенности — выпечку (например, традиционное итальянское печенье).Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, витамин Е, ценные антиоксиданты и другие полезные вещества — миндальное масло богато ими, как любое другое растительное масло. Оно поможет укрепить сосуды и сердце, повысит тонус организма и благоприятно повлияет на состояние ваших волос, кожи и ногтей.Масло авокадоМасло из авокадо — самое экологически чистое и богатое витамином Е из всех сортов растительных масел. Это диетический продукт, способствующий усилению обмена жиров в организме, поэтому его можно использовать в рационе для похудения.Из-за массы полезных свойств это масло часто советуют принимать просто так, для оздоровления организма, по 1 чайной ложке несколько раз в день перед едой. Мы рекомендуем использовать его для заправки готовых блюд, овощных салатов, птицы и мяса.При нагревании оно выдерживает температуру до 190 градусов, и поэтому может добавляться практически в любые блюда, украшая их своим тонким фруктовым ароматом.Виноградное маслоМасло виноградных косточек используется не только в косметических целях. Виноградное масло, добытое путем холодного отжима, сохраняет все витамины, минералы и полезные вещества этого растительного продукта. Оно богато витамином Е, полиненасыщенной кислотой Омега-6, антиоксидантами и важнейшими микроэлементами.Вкус у него пряный, аромат — приятный ореховый. Применяется оно для выпечки, тушения, приготовления заправок, майонеза, а также для консервирования и маринования. Высокая температура кипения масла позволяет использовать его для жарки мяса, рыбы или картофеля.Кунжутное маслоКунжутное масло — богатый источник растительных белков. В нем содержится масса витаминов, антиоксидантов и минералов: такой полезный состав позволяет использовать этот продукт не только в кулинарии, но и в косметических целях.Кунжутное масло непригодно для нагревания. Используйте его для заправок, соусов и азиатских блюд (именно в этой кухне кунжутное масло особенно популярно).Добавляйте этот продукт в свои блюда в небольших количествах: кунжутное масло отличается очень специфическим терпким вкусом в сочетании с высокой калорийностью (900 килокалорий на 100 граммов).Соевое маслоСоевое растительное масло сравнительно недавно начало набирать свою популярность у приверженцев здорового питания, но многие уже не мыслят свою жизнь без этого невероятно полезного продукта.Высокое содержание витамина Е, богатство полиненасыщенными жирными кислотами и аминокислотами, масса полезных микроэлементов и диетические свойства в сочетании с высокой энергетической ценностью — вот уникальные качества соевого масла.Используйте это растительное масло для жарки (температура кипения у него очень высокая — 250 градусов), приготовления во фритюре или заправок.