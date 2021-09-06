Врачи рассказали, как определить наличие диабета по глазам

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Проблемы с глазами — повод для серьезного беспокойства.Развитие диабета второго типа можно пропустить, но в некоторых случаях симптомы связаны с глазами и зрением. Так может произойти, когда уровень сахара постоянно высокий.Снижение четкости зренияПри высоком уровне сахара зрение может «упасть», и тогда вы будете видеть окружающий мир расплывчатым и затуманенным. Связано это с хрусталиком глаза, структура которого меняется.КатарактаЕстественная внутренняя «линза» человеческого глаза позволяет фокусироваться на изображении. Если же этот хрусталик становится мутным, значит образовалась катаракта. Люди, страдающие диабетом второго типа, имеют высокую склонность к такому заболеванию.ГлаукомаВысокий уровень сахара в крови может вызвать повышение определенного гликопротеина, называемого фибронектином. Если количество этого вещества в глазу возрастает, это может привести к «блокировке дренажной системы» глаза и спровоцировать развитие глаукомы.Кроме проблем с глазами на высокий уровень сахара и развитие диабета могут указывать такие симптомы:частая и сильная жажда, ощущение сухости во рту;учащенное мочеиспускание;утомляемость;необъяснимая потеря веса;рецидивирующие инфекции (молочница, инфекции мочевого пузыря, кожные инфекции);боль в животе;чувство тошноты.