Частое употребление свинины назвали причиной появления рассеянного склероза
Ученые из Канады пришли к выводу, что потребление свинины может спровоцировать развитие рассеянного склероза. Но механизмы, которые на это влияют, еще не известны.
Ученые из Канады проанализировали уровень потребления свинины в разных странах. Они заметили, что уровень рассеянного склероза значительно ниже в тех странах, где потребление этого продукта запрещено религией.
Так, жители мусульманских стран реже страдают рассеянным склерозом. В то же время между потреблением говядины и болезнью не было обнаружено никакой связи. То есть вряд ли этот продукт может привести к потере памяти.
Эксперты привели в пример Бразилию, жители которой употребляют довольно много говядины. Но при этом заболеваемость рассеянным склерозом в стране остается низкой.
Жирные кислоты, содержащиеся в свинине и говядине, отличаются. Жирные кислоты свинины повышают уязвимость нервных волокон головного мозга, а кислоты, содержащиеся в говядине – нет,
– предположили ученые.
Впрочем, это лишь предположение, поскольку для установления точной причины необходимо провести больше исследований. Но это уже не первое исследование, свидетельствующее о том, что свинина вредна для здоровья. Ведь красное мясо, особенно переработанное, связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
Как часто можно употреблять различные виды мяса
Мясо птицы можно употреблять до трех порций по 100 граммов в неделю.
Красное мясо (говядина, свинина, баранина) следует ограничивать двумя порциями по 100 граммов в неделю.
Переработанное мясо (бекон, сосиски и колбаски) – можно употреблять лишь изредка.
В то же время большее внимание в рационе следует уделить употреблению рыбы, бобовых, орехов и овощей.
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