Мясников рассказал, почему стоит прекратить есть белые продукты

Белыми продуктами питания являются белый рис, белые макароны, сахар, белая соль, белый хлеб. Употребление этих продуктов может навредить здоровью. Об этом сообщил популярный телевизионный и радиоведущий, врач, автор книг о здоровье Александр Мясников.Как пояснил специалист, данные продукты повышают риск и провоцируют развитие раковых опухолей. Несоблюдение правильного питания является не только причиной возникновения ожирения, но и может вызывать появление раковых образований, как пояснил специалист. Отмечается, что каждый пятый случай рака спровоцирован именно нарушениями питания.Продукты, пополнившие запретный список, увеличивают ИМТ (индекс массы тела) и повышают уровень сахара в крови, что нередко приводит к возникновению сахарного диабета. По статистике, люди, болеющие сахарным диабетом в восемь раз чаще заболевают раком.Также врач сообщил, что употребление алкогольных напитков в любом количестве увеличивает возможность возникновения рака груди и кишечника. В табачной продукции и прочих химических веществах содержатся канцерогенные вещества, опасные для здоровья и повышающие вероятность возникновения рака не только легких, но и других органов человеческого тела.