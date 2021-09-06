Названы правила первой помощи при кровотечении из носа

Чего не стоит делать во время кровотечения.Австралийский парамедик и мать двоих детей рассказала, почему так важно не наклонять голову малыша назад, когда у него кровоточит из носа.В то же время эксперты уверяют, что у детей кровотечение из носа обычно не является признаком чего-то серьезного. Это может быть вызвано различными факторами, в частности, ковырянием в носу, слишком сильным продуванием или же чрезмерной сухостью в носовой полости.Почему нельзя наклонять голову назадВ учебном видео врач использовала манекен, чтобы показать, что происходит, когда откинуть голову назад. Заложив одну ноздрю тампоном, в другую она заливает шприцем жидкость, напоминающую кровь. Затем медик вытаскивает мешочек из середины манекена и показывает сколько жидкости там насобиралось.Если откинуть голову назад, кровь попадет в желудок или легкие, что может вызвать рвоту или аспирацию (попадание в трахею и бронхи) у вашего малыша. Поэтому помните, голову нужно наклонять вперед,– подчеркнула парамедик.Как действовать при носовых кровотеченияхВ рекомендациях Национальной службы здравоохранения Великобритании сказано:При кровотечении из носа следует сесть и наклониться вперед.В течение 10 – 15 минут зажать нос чуть выше ноздрей, чтобы иметь возможность дышать.Также может помочь пакет со льдом или замороженными продуктами, который нужно приложить на верхнюю часть носа. Но в то же время в ведомстве отмечают, что доказательства того, что это действительно действует, не слишком веские.Когда следует обратиться к врачуХотя большинство носовых кровотечений проходят без помощи врачей, однако некоторые случаи нуждаются в медицинской помощи. Обратитесь к врачу, если:кровоточит нос у ребенка до 2 лет;есть регулярные кровотечения из носа;вы наблюдаете симптомы анемии, такие как учащенное сердцебиение, одышка и бледность кожи;если принимаете лекарства, которые разжижают кровь;есть состояние, когда кровь не может свертываться должным образом, что может свидетельствовать о гемофилии.