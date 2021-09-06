ТОП-8 способов избавиться от отеков

Отеки — проблема многих. Чаще всего от них страдают женщины.Тело взрослого человека почти на 55 процентов состоит из воды. Но иногда мы замечаем, что в организме немного больше воды, чем хотелось бы. Задержка воды, или отек – это состояние, когда часть тела набухает из-за скопления жидкости в тканях.Обычно безвредный, легкий отек – обычное явление, которое должно исчезнуть само по себе. Но, что если жидкость задерживается надолго, она накаливается и доставляет массу неприятностей. А также она превращается в лишний вес от которого сложно избавиться. Но все поправимо.Как быстро и естественно избавиться от этого неприятного ощущения, водного веса и почувствовать себя лучше.УпражненияЕжедневные упражнения – один из лучших и самых быстрых способов похудеть. Каждый раз, когда мы тренируемся, наше тело потеет, избавляясь от лишней воды из тела, а мышцы начинают рости. В одном исследовании сказано, что средняя потеря жидкости в течение одного часа упражнений составляет от 400 мл до 1,8 литра в час, в зависимости от таких факторов, как тепло, одежда интенсивность нагрузки.СонВо время сна ваше тело вырабатывает гормоны инсулин и лептин, которые регулируют потребление пищи. Когда мы не высыпаемся, эти гормоны вырабатываются недостаточно, что заставляет нас чувствовать голод и легче накапливать жир. Когда мы недосыпаем, наши тела могут требовать дополнительное топливо, и мы становимся более склонными накапливать лишний вес.Управление натриемНатрий – один из наиболее распространенных электролитов в организме человека, связанный с удержанием воды. В то время как организму необходим натрий для регулирования жидкости, слишком много натрия может вызвать задержку воды. Это связано с тем, что организму необходимо поддерживать сбалансированное соотношение натрия и воды для правильного функционирования. Следовательно, он будет удерживать воду, если будет употреблено слишком много соли.Пейте больше водыКак ни странно, употребление большего количества воды может помочь вам сбросить лишний вес. Когда мы обезвожены, наше тело сохраняет воду, чтобы компенсировать недостаток. Вода также улучшает функционирование почек, позволяя вымывать избыток воды и натрия из организма.Попробуйте добавки.Такие добавки, как витамин B6 и магний, могут быть эффективными натуральными средствами от задержки жидкости. Эти добавки работают с почками, помогая организму вымывать лишнюю воду и натрий.Ешьте продукты, богатые калием или водой.Определенные продукты могут помочь избавиться от нежелательного водяного веса. Продукты с высоким содержанием калия, такие как тыква, сладкий картофель и белая фасоль, могут усилить мочеиспускание и снизить уровень натрия. Огурцы, арбуз и сельдерей, могут также увеличить потребление воды.Измените потребление углеводов.В то время как нашему организму требуется нормальное количество углеводов для функционирования, слишком большое их количество может вызвать нежелательный водный вес. Когда мы едим углеводы, энергия, которую мы не используем сразу, сохраняется в виде молекул гликогена. В одном грамме гликогена может храниться до 3-4 граммов воды.Измените свой сидячий образ жизни.Если вы весь день сидите за столом, вы можете набрать водный вес. Делайте короткие перерывы, чтобы встать и слегка потянуться в течение дня, и включите ходьбу в свой распорядок дня, чтобы вес воды не давил на вас.