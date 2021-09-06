Ученые рассказали, какие продукты делают человека глупее

Ученые утверждают, что не только современные технологии, но и пищевые привычки способствуют нарушению работоспособности головного мозга и могут сделать нас глупее. Рассказали, какие продукты снижают работоспособность мозга.Тунец и рыба-меч лидируют по количеству ртути в своем мясе среди других рыб. Ртуть накапливается в организме и при превышении ее количества возникает опасность для здоровья мозга. Согласно исследованиям, у людей с повышенной концентрацией ртути когнитивные функции ниже на 5%, чем у людей с нормальной концентрацией этого вещества.Исследования 2017 года показали, что использование растительного масла повышает риск развития болезни Альцгеймера. Дело в том, что в рапсовом и подсолнечном масле содержатся жирные кислоты омега-6, которые и способствуют нарушению когнитивных функций. Ученые советуют применять оливковое масло или животные жиры.Еда из фритюра также ведет к нарушениям в головном мозге. Во-первых, она готовится на растительных маслах, вред которых мы упоминали выше. Во-вторых, слишком жирная еда приводит к воспалительным процессам в головном мозге. Для приготовления еды советуют использовать гриль, также рекомендуется ее запекать или тушить.В сладких напитках, включающих в себя газировки и даже чай с сахаром, содержатся вещества, которые на короткий срок увеличивают энергию и мозговую активность. Однако ценой этому станет возникновение воспалительных процессов в мозге.Транс-жиры выделили, как, наверное, самый вредный продукт. Дело в том, что при их употреблении страдают абсолютно все органы и системы человеческого тела.Алкогольные напитки даже в малых количествах нарушают структурную целостность головного мозга. Это приводит к необратимому нарушению его функций.Фаст-фуд - давно известный нарушитель здоровья человека. Все дело в высоком содержании соли, насыщенных жиров, быстрых углеводов и сахара. Фаст-фуд - кладезь веществ, разрушающих мозг. Всего одна порция может надолго остановить способность мозга усваивать и обрабатывать новую информацию.