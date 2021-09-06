Ученые рассказали о пользе свеклы

Во все времена исследователи утверждали о пользе овощей для здоровья. Последние исследования рассказали о пользе свеклы. Оказывается, свекла отличный помощник в борьбе с токсинами. Также она снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Полезных свойств отметили много. К примеру, обнаружили полезные свойства для кожи. По словам ученых, в свекле содержится витамин А, который сохраняет здоровье слизистых, улучшает качество кожи. Сообщается, что свекла даже может защитить от рака кожи.Свекольный сок поможет в борьбе с давлением. Он способен снижать давление в течение 4 недель. Именно этот факт может повлиять на ваше долголетие.Патока из сахарных сортов свеклы является прекрасным антиоксидантом. Также в патоке содержатся фенолы, которые помогут вам омолодиться.Исследователи из США выяснили, что свекольный сок снижает риск инфаркта миокарда. А еще этот чудо-овощ содержит пектин - вещество, которое способствует выведению токсинов. Ранее мы также сообщали о полезных свойствах кабачка для сердечно-сосудистой системы.Отмечается, что после термической обработки большая часть полезных свойств теряется. Для получения максимального количества полезных веществ свеклу рекомендуется есть в сыром виде. Эта рекомендация относится и ко многим другим овощам.