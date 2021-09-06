Ученые рассказали о пользе свеклы
Полезных свойств отметили много. К примеру, обнаружили полезные свойства для кожи. По словам ученых, в свекле содержится витамин А, который сохраняет здоровье слизистых, улучшает качество кожи. Сообщается, что свекла даже может защитить от рака кожи.
Свекольный сок поможет в борьбе с давлением. Он способен снижать давление в течение 4 недель. Именно этот факт может повлиять на ваше долголетие.
Патока из сахарных сортов свеклы является прекрасным антиоксидантом. Также в патоке содержатся фенолы, которые помогут вам омолодиться.
Исследователи из США выяснили, что свекольный сок снижает риск инфаркта миокарда. А еще этот чудо-овощ содержит пектин - вещество, которое способствует выведению токсинов. Ранее мы также сообщали о полезных свойствах кабачка для сердечно-сосудистой системы.
Отмечается, что после термической обработки большая часть полезных свойств теряется. Для получения максимального количества полезных веществ свеклу рекомендуется есть в сыром виде. Эта рекомендация относится и ко многим другим овощам.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://planet-today.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий