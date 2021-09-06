Названы специи, способствующие похудению

Эксперты заявили: острый ингредиент в карри способствует похудению. Соединения перца чили собираются использовать в препаратах для лечения ожирения.Ученые выделили такое вещество, как капсаикан. Капсаикан - это вещество, входящее в состав перца чили, за счет которого он и получает свою остроту. Его применили в экспериментах на мышах. Результаты этих исследований показали, что он на самом деле помогает во время похудения. Также ученые предположили, что данное вещество имеет обезболивающий эффект.Чтобы проверить свою гипотезу, ученые применили метабоцин, который постепенно высвобождает капсаицин в течение суток. Они проверили действие этого соединения на лабораторных мышах. После измерения основных показателей: артериального давления, функций печени и почек, уровень холестерина и сахара в крови исследователи выяснили, что количество жировых отложений грызунов уменьшилось. Отмечается, что это не сказалось негативно на организме.Также специалисты поделились, что молекула капсаикана может использоваться при лечении ревматоидного артрита и останавливать распространение раковых клеток. Отмечается, что именно благодаря исследованиям на мышах ученые намерены создать лекарственный препарат на основе капсаицина.Однако медики предупреждают, что чрезмерное употребление капсаицина приводит к возникновению язв желудка и прочих заболеваний. Итоги исследования гласят: употребление острого вещества перца может улучшить здоровье вашего организма, однако их злоупотребление может вызывать риск развития серьезных заболеваний.