Ученые назвали способ долгосрочного снижения давления без таблеток

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Не стоит исключать физические упражнения.Силовые упражнения с собственным телом (статические или изометрические) способствуют стабилизации артериального давления, однако у ученых были сомнения по поводу их безопасности. Большой метаанализ имеет хорошие новости для гипертоников.Исследование физической эффективности у гипертониковУченые провели обзор 24 исследований, в которых оценивалось влияние изометрических упражнений на контроль артериального давления. Специалистов интересовало, как влияет этот вид физической активности на сосуды и насколько он безопасен.В рандомизированных исследованиях, которые охватил анализ, приняли участие в целом 1143 человека, средний возраст составил 56 лет, соотношение мужчин и женщин было примерно одинаковым. У добровольцев диагностировали артериальную гипертензию 1 или 2 степени.Данные участников, которые занимались силовыми статическими упражнениями, сравнивали с контрольными группами людей с тем же заболеванием, получавших только лекарственную терапию. Авторы обзора отметили, что рассматривали только исследования, продолжавшиеся почти три недели – это минимальный промежуток времени для изменения артериального давления.Упражнения безопасны и эффективны для людей с высоким давлениемАнализ данных показал, что под влиянием изометрических упражнений систолическое (верхнее) давление в среднем снижается на 6,97 мм рт. ст. диастолическое (нижнее) давление уменьшается в среднем на 3,86 мм рт. Центральное аортальное систолическое давление – важнейший индикатор сердечно-сосудистых заболеваний – снижается в среднем на 7,48 мм рт. ст.Авторы обзора отметили, что для достижения стабильного эффекта достаточно уделять таким упражнениям всего по 12 минут 2-3 раза в неделю.Ранее исследователи установили, что упражнения могут помешать развитию гипертонии. У людей, которые занимаются умеренными физическими упражнениями не менее 5 часов на неделю в раннем взрослом возрасте, вероятность развития гипертонии на 18% ниже. Вероятность развития гипертонии была еще ниже для 11,7% участников, которые сохранили свои привычки до 60 лет.