Ученые подтвердили, что коронавирус сезонное заболевание
Конечно, сами по себе факторы окружающей среды не могут полностью объяснить распространение COVID-19; социальные и биологические факторы, такие как плотность населения и политика социального дистанцирования, также играют роль. Чтобы изолировать воздействие окружающей среды, Choi et al. изучили данные о распространенности COVID-19 и переменных окружающей среды в период с 1 марта 2020 года по 13 марта 2021 года в пяти странах - Канаде, Германии, Индии, Эфиопии и Чили, - в которых на протяжении всего периода исследования применялись относительно последовательные меры социального контроля.
Команда сравнила показатели COVID-19 со средней дневной температурой, удельной влажностью, ультрафиолетовым излучением и ADC в широком диапазоне климатических зон. Подобно гриппу, COVID-19 достиг своего пика в зимние месяцы в странах с умеренным климатом - Канаде, Германии и Чили - когда температура и влажность были низкими. Но в тропических странах случаи заболевания достигли пика во время летних муссонов, когда влажность была высокой, что позволяет предположить, что температура и влажность, рассматриваемые отдельно, не могут объяснить сезонность респираторных вирусов, таких как грипп и COVID-19.
Однако сезонные значения ультрафиолетового (УФ) излучения и ADC соответствовали колебаниям распространенности COVID-19 во всех пяти странах, при этом высокие ADC и УФ были связаны с низкой распространенностью, и наоборот.
Понимание сезонности вируса будет иметь решающее значение для будущих усилий по борьбе с его распространением, поскольку эксперты предупреждали, что людям могут потребоваться ежегодные инъекции для защиты от вируса и его новых разновидностей.
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Добавил belyash в категорию Инфекционные болезни
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