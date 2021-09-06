Ученые подтвердили, что коронавирус сезонное заболевание

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По мере того как новый коронавирус мчался по миру, эксперты задавались вопросом, будет ли он вести себя как грипп и другие респираторные вирусы, увеличиваясь зимой и уменьшаясь летом. Теперь, когда пандемия началась более года назад, у исследователей достаточно данных, чтобы подтвердить сезонность COVID-19 и определить, какие факторы окружающей среды могут ее вызывать.Конечно, сами по себе факторы окружающей среды не могут полностью объяснить распространение COVID-19; социальные и биологические факторы, такие как плотность населения и политика социального дистанцирования, также играют роль. Чтобы изолировать воздействие окружающей среды, Choi et al. изучили данные о распространенности COVID-19 и переменных окружающей среды в период с 1 марта 2020 года по 13 марта 2021 года в пяти странах - Канаде, Германии, Индии, Эфиопии и Чили, - в которых на протяжении всего периода исследования применялись относительно последовательные меры социального контроля.Команда сравнила показатели COVID-19 со средней дневной температурой, удельной влажностью, ультрафиолетовым излучением и ADC в широком диапазоне климатических зон. Подобно гриппу, COVID-19 достиг своего пика в зимние месяцы в странах с умеренным климатом - Канаде, Германии и Чили - когда температура и влажность были низкими. Но в тропических странах случаи заболевания достигли пика во время летних муссонов, когда влажность была высокой, что позволяет предположить, что температура и влажность, рассматриваемые отдельно, не могут объяснить сезонность респираторных вирусов, таких как грипп и COVID-19.Однако сезонные значения ультрафиолетового (УФ) излучения и ADC соответствовали колебаниям распространенности COVID-19 во всех пяти странах, при этом высокие ADC и УФ были связаны с низкой распространенностью, и наоборот.Понимание сезонности вируса будет иметь решающее значение для будущих усилий по борьбе с его распространением, поскольку эксперты предупреждали, что людям могут потребоваться ежегодные инъекции для защиты от вируса и его новых разновидностей.