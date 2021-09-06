Медики назвали 4 растения, экстракт которых поможет в борьбе с вирусами.

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В медицине всегда было популярно использование различных трав и их соков. Ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, вытяжки каких растений помогут организму справиться с вирусом. Говорится о таких вирусах, как вирус гриппа, аденовирус и SARS-CoV-2.Из общего разнообразия флоры, окружающей человека, ученые выделили четыре растения, которые, по их мнению, эффективны при борьбе с вирусами, указанными выше. В список вошли: экстракт зеленого чая, сок граната, сок черной душицы, сироп ягод бузины.Во время подробного изучения эти растения показали высокие результаты эффективности, сглаживая симптомы и уменьшая вирусную нагрузку на организм. Также сообщается, что эти растения препятствуют попаданию вируса в человеческий организм.В борьбе конкретно с вирусом SARS-CoV-2 большие результаты продемонстрировали вытяжки зеленого чая и сок граната. Согласно исследованиям, рябиновый сок более чем на 96% уменьшает синтез нового Covid. Ранее мы упоминали, что экстракт полыни тоже был признан, как эффективное средство против SARS-CoV-2.Исследователи намерены и дальше изучать полезные свойства растений. Однако, по рекомендациям специалистов, натуральные экстракты и соки растений должны использоваться ежедневно.