Названы продукты, которые ошибочно считают полезными

Не стоит тешить себя иллюзиями.Стереотипные представления о здоровом питании и реальность — две параллельные вселенные.Мы просмотрели полки супермаркетов и составили список продуктов, которые принято считать полезными и диетическими, но от которых в действительности можно и отказаться.Йогурт, особенно обезжиренный и с фруктовыми наполнителями, считается здоровым перекусом, но на деле имеет высокий гликемический индекс, а белка в его составе по сравнению с творогом совсем мало.Суши и роллы — совсем не диетический обед, по крайней мере там, где в их состав часто входит майонез и другие жирные соусы.Мюсли — калорийная бомба, состоящая из быстрых углеводов. Тут и бананы, и орехи, и изюм, и хлопья. В составе мюсли также довольно много сахара. Тарелка гречки или овсянки полезнее в разы.Целое яблоко куда полезнее, нежели фруктовый сок, даже свежевыжатый: клетчатка насыщает больше и необходима для нормального пищеварения.Любые продукты с надписью «Фитнес», будь то батончики всех сортов и мастей, хлопья или завтраки быстрого приготовления. Чаще всего состав этих «перекусов» совершенно бессмысленный — сахар, сахарозаменители, ароматизаторы, да еще и в шоколадной глазури.Ягоды годжи, а также асаи, спирулина, чиа, киноа и прочий «суперфуд», который продается в специализированных магазинах и стоит очень дорого, — бессмысленная трата денег: тарелка гречки с квашеной капустой гораздо ценнее в плане витаминов и микроэлементов.Оливковое масло мало чем отличается от любого другого растительного, хотя и воспринимается как нечто очень полезное. И да, его калорийность точно такая же, как у подсолнечного. А если уж хочется экзотики, лучше попробуйте льняное.Обезжиренные молочные продукты не несут никакой практической пользы. На самом деле качественные животные жиры нам даже нужны — это залог хорошего самочувствия и красоты. Не говоря уже о том, что творог и молоко с нормальной жирностью гораздо вкуснее.Фрукты и сухофрукты в чрезмерных количествах тоже не особенно полезны — в них много сахара, в бананах еще и крахмала. Они точно проигрывают овощам почти по всем параметрам, а транспортировка и хранение заморских фруктов у нас далеко не всегда безупречны.Соевые продукты. И соевый соус тоже. В них можно найти много вредных и совершенно ненужных примесей. Правда, в сое много белка, и за это ее уважают вегетарианцы.