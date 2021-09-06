Биологи рассказали, почему тучные люди не могут похудеть при занятиях спортом

Учёные провели исследование, которое показало, почему тучные люди зачастую не сбрасывают вес, при занятиях спортом.Многие десятилетия учёные пытаются раскрыть все тайны человеческого организма. На этот раз их заинтересовало, как человеческое тело сжигает калории при регулярных физических нагрузках. Также исследователей интересовали гены и белки, заставляющие наше тело задействовать в качестве материала для мускульной системы именно жиры.Это знание необходимо для избавления человека от избыточных калорий без вреда организму. Так же это поможет нормализовать метаболизм людей с тяжёлыми формами ожирения.В исследование приняли участие 1,7 тысяч человек. Учёные вели постоянный контроль за сжиганием калорий при занятиях спортом и в состоянии покоя. Необычный феномен заметили учёные у участников с лишним весом. Дело в том, что их организм в состоянии покоя намного меньше расходовал энергию, чем у других участников с нормальным весом.По данным изучения, у тучных людей после занятий спортом фактически сжигается лишь 50% калорий, в то время как у других людей сжигается в среднем 72%.Учёные намерены продолжить наблюдения, чтобы раскрыть все причины снижения активности метаболизма. Благодаря этим данным они намерены составить новые программы похудения для людей с повышенной массой тела, которые не будут представлять угрозу их здоровью.