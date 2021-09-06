Ученые рассказали, как скумбрия поможет сбросить лишний вес

Ученые сообщают, что скумбрия может стать ключом к похудению. Все дело в том, что в ней содержатся вещества, которые продлевают чувство сытости.Исследователи обнаружили, что чувство сытости вызвано реакцией мозга. Заявляется, что клетки, которые называют таницитами, находят питательные вещества в еде и способствуют контролю аппетита. Танициты — это клетки биполярной формы, которые выстилают дно третьего желудочка мозга и участвуют в обмене веществ между кровотоком и спинномозговой жидкостью. К продуктам, стимулирующим танициты относятся: скумбрия, авокадо, свинина, куриное мясо, сливы, абрикосы, а также выделяют чечевицу и миндаль.Эти продукты содержат белки, которые способствуют утолению чувства голода и помогают дольше сохранить чувство сытости. Отмечаются, что уровень аминокислот в организме имеет наиболее важную роль в достижении ощущения сытости. Данные о том, что танициты реагируют на уровень аминокислот способны помочь в поиске новых методов контроля веса. Продукты, перечисленные выше, рекомендуется употреблять не только из-за их помощи в похудении, но и по причине содержания полезных веществ, способных помочь в укреплении здоровья. Ранее мы рассказывали вам и другие секреты похудения, например, почему стоит есть именно горячую пищу.