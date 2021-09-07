Вода и сода: почему стоит пить эту смесь каждый день?

Вода и сода — это одно из самых древних лекарственных средств, которое и по сей день способно защитить вас от развития многих заболеваний.Сода — весьма популярный продукт, ее можно встретить чуть ли не в каждом доме. Ведь она универсальна в использовании: ее применяют и в кулинарии, и для уборки помещений (очищения различных поверхностей), и даже используют в качестве натурального лекарства.Вода и сода - древнее лекарственное средствоСода — натуральный антацидВода и сода: натуральное подщелачивающее средствоАнтисептикБорьба с инфекциями мочевыводящих путейБорьба с подагрой и другими заболеваниями суставовПовышение физической выносливости и работоспособностиСода регулирует уровень холестеринаВода и сода: как правильно принимать?Несмотря на то, что покупные средства сегодня в изобилии представлены на полках любого магазина, многие люди по-прежнему предпочитают именно соду для решения различных задач в своей повседневной жизни.Если использовать соду в лечебных целях, ее потребление, конечно, должно быть умеренным. Но уже доказано, что в небольших количествах она способна значительно улучшить состояние человеческого организма. Ведь это натуральный регулятор уровня pH в крови.Сода — натуральный антацидАнтацидные свойства этого природного ингредиента являются, пожалуй, главной причиной его высокой популярности.Вода и сода (при регулярном потреблении) нейтрализуют желудочные кислоты и, тем самым, помогают справиться с рефлюксом или изжогой.Разведенная в воде сода уменьшает воспаление и газообразование, это быстро облегчает состояние, например, при расстройстве желудка.Вода и сода: натуральное подщелачивающее средствоНаше питание генерирует, главным образом, кислоты. А кислотная среда в организме, как известно, способствует развитию различных заболеваний.Повышенная кислотность может быть связана с высоким риском развития остеопороза, артрита и даже рака. Сода же, в свою очередь, является идеальным ингредиентом для того, чтобы нейтрализовать кислоты и оказать подщелачивающий эффект.Она регулирует уровень pH (кислотно-щелочной баланс) и укрепляет здоровье в целом.А учитывая низкую стоимость соды, она может по праву считаться лучшим натуральным средством для предотвращения многих заболеваний.Но, безусловно, все хорошо в меру. При ежедневном потреблении суточная доза должна быть минимальной, так как в противном случае «лекарство» окажется контрпродуктивным (из-за чрезмерного подщелачивания организма).АнтисептикЕще одним полезным качеством соды является ее легкий антисептический эффект. Его можно использовать для борьбы с различными вирусами и бактериями, которые вызывают болезни.Благодаря данному свойству соду можно использовать в качестве средства от боли в горле и для снятия воспаления в полости рта. Для этого нужно просто делать полоскания с содой.Борьба с инфекциями мочевыводящих путейСмесь воды и соды может также стать защитным барьером на пути инфекций мочевыводящих путей. Все благодаря ее способности снижать уровень кислотности в моче.В этом случае потребление соды обычно дополняется клюквенным соком. Эти натуральные ингредиенты способны предотвратить повторяющиеся эпизоды заболевания.Борьба с подагрой и другими заболеваниями суставовПовышенный уровень мочевой кислоты в моче и крови, а также в тканях организма может стать причиной развития различных хронических заболеваний, таких как подагра или артрит, к примеру.Вода с содой регулирует кислотно-щелочной баланс крови, снижает уровень мочевой кислоты и, таким образом, эффективно помогает в борьбе с этими заболеваниями.Повышение физической выносливости и работоспособностиМолочная кислота, которая высвобождается в нашем организме во время физической активности, может скапливаться в мышцах и суставах, что приводит к появлению ощущения жесткости и усталости в мышцах.Чтобы это не сказалось негативно на физической выносливости, вода и сода — неплохой вариант. Это позволит держать уровень кислотности в организме под контролем.Сода регулирует уровень холестеринаМинеральная вода с содой окажет положительное воздействие на организм и в плане регулирования уровня холестерина в крови (при его повышенных значениях). Особенно это касается «плохого холестерина».Однако из-за высокого содержания натрия в соде, данное средство не рекомендуется людям, страдающим от гипертонии. Это может усугубить проблему.Вода и сода: как правильно принимать?Как мы уже упоминали выше, чрезмерное потребление такого напитка может привести к нежелательным последствиям. Побочные эффекты есть, так что здесь, как и во всем, важно знать меру.И если вы решили, что вода и сода должны стать частью вашего ежедневного рациона, важно учитывать следующие рекомендации:Дозировка1/2 чайной ложки пищевой соды (3 г)1 стакан воды ( 200 мл)Смешайте оба ингредиента и принимайте после каждого приема пищи.Для снятия симптомов гриппа и простудыПервый день: половина столовой ложки соды на стакан воды каждые три часа. 5 приемов в день.Второй день: та же дозировка, но уже только 3 раза в день.Третий день: та же дозировка, 2 приема, после обеда и после ужинаВкус у данного напитка, конечно, не самый приятный… Но при регулярном потреблении он будет очень полезен для здоровья.Попробуйте включить его в свой рацион, и уже очень скоро вы сможете заметить положительные результаты.