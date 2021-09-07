Одно изменение ускорит процесс похудения

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Следование определённому рациону вроде диет с ограничением калорий, низким количеством углеводов и высоким содержанием жиров, а также периодического голодания может быть полезным для похудения. Но для получения ещё большей пользы следует рассмотреть возможность чередования всех этих стратегий.Авторитетный научный журнал Nutrition опубликовал результаты исследования, в котором приняли участие 227 взрослых человек. Все они обращались за профессиональной помощью для снижения лишнего веса. Каждый получил рекомендацию следовать одному из трех названных выше подходов. После соблюдения одной из диет 154 участника переключились на другую методику, а затем на третью. Во время так называемого прерывистого голодания они всё равно следили за низким содержанием углеводов и высоким уровнем жиров.Около 78% пациентов потеряли 5% веса при соблюдении одной диеты. Причём не было никакой разницы в уровне потери веса в зависимости от разновидности этого питания. Но те, кто выполнял сразу три диетических плана подряд, потеряли почти вдвое больше. А это говорит о том, что смена стратегии похудания может более эффективно приближать нас к достижению заданных целей. Но даже потерявшие всего 5% веса по-прежнему получали серьёзные преимущества для своего здоровья, поскольку у них улучшались кардиометаболические функции.Сохранение одной и той же диеты может быть сложной задачей, и часто невыполнимой. Из-за этого многие люди срываются и перестают худеть. Вот почему обнадеживает то, что мы можем сойти с одной и перейти на другую диету, что только усилит желаемый эффект. Многим людям будет проще перейти на новую стратегию питания, чем в течение многих месяцев и лет придерживаться только одного долгосрочного плана.