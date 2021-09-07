Ученые назвали количество сна, необходимое для предотвращения деменции и ранней смерти

Хотя гены и выбор образа жизни могут быть сильнейшими детерминантами начала деменции и преждевременной смерти, нарушения сна - если они страдают в течение более длительных периодов времени - также могут резко повлиять на исход и того, и другого.Многие исследования направлены на понимание причинно-следственной связи между недосыпанием, снижением когнитивных функций и преждевременной смертью, но лишь немногие из них дали убедительные результаты. Однако группа исследователей из Гарвардской медицинской школы смогла углубить наше понимание этих ассоциаций.В двух исследованиях, в частности, было высказано предположение, что режим сна в более раннем возрасте может способствовать более позднему риску развития деменции.В первом исследовании, проведенном Гарвардской медицинской школой, приняли участие более 2800 человек в возрасте 65 лет и старше.Результаты показали, что люди, которые спали менее пяти часов в сутки, имели больше шансов заболеть деменцией и вдвое чаще умирали по сравнению с людьми, которые спали шесть-восемь часов в сутки.Эти результаты были позже подтверждены другим европейским исследованием, в котором были изучены данные почти 8000 участников.На этот раз результаты показали, что сон шесть часов или меньше в возрасте 50, 60 и 70 лет был связан с 30-процентным увеличением риска деменции по сравнению с нормальной продолжительностью сна в семь часов.Американское исследование, в котором изучались люди с предрасположенностью к болезни Альцгеймера, показало, что шансы на развитие болезни снижаются с улучшением сна. Примечательно, что полноценный сон уменьшал развитие патологии клубочков в головном мозге, вещества, которое накапливается в головном мозге пациентов с болезнью Альцгеймера.Некоторые исследователи предполагают, что недостаточный сон может увеличить риск отложения белка Альцгеймера, амилоида.