Для укрепления сердца требуется менее 10 000 шагов в день

Даже 7 000 шагов ежедневно в среднем возрасте уже сохраняют здоровье артерий, снижая риск смерти вплоть на 70%. Таковы результаты исследования американских ученых.Многие из нас слышали о том, как важно делать не менее 10 000 шагов ежедневно для защиты сердца и сосудов. Исследователи из США в ходе масштабного эксперимента доказали, что и меньшее количество шагов, которые человек делает ежедневно, всё-таки уже защищает от серьезных сердечно-сосудистых осложнений. В сферу внимания учёных попала группа взрослых людей в возрасте от 38 до 50 лет, которые ежедневно делали не менее 7 000 шагов. Было обнаружено, что у этих людей гораздо меньший риск скончаться в течение следующего десятилетия. Смертность у них сокращалась приблизительно на 60-70%, по сравнению с ровесниками, ведущими сидячий образ жизни.Исследователи также выявили разницу между увеличением ежедневного количество шагов у мужчин и женщин. Если у представителей сильного пола смертность благодаря 7 000 шагов в день уменьшалась на 58%, то у женщин - на целых 72%. Результаты этого исследования публикует журнал JAMA Network Open.2 110 добровольцев в течение более года носили акселерометры, а период наблюдений продолжался почти 11 лет. Все эти люди принимали участие в программе изучения опасностей ишемической болезни сердца. При этом выполнение более 10 000 шагов в день не было связано с дальнейшим снижением смертности, как показали наблюдения.