Американские биологи обнаружили способ предотвратить старение мышц

Американские биологи обнаружили белок NANOG, который может остановить строение мышечного скелета взрослого человека. Информация об этом была размещена в издании Science Advances.Мышечные клетки образуются благодаря миогенным предшественникам - клеткам, которые могут делиться или преобразовываться в мышечные ткани. Они являются ключом развития и регенерации мышечного скелета человека. По мере взросления, мышечное строение подвергается ошибкам. Таким образом, миогенные предшественники уменьшаются в количестве и все хуже восстанавливают мышечные волокна. Именно этот фактор и приводит к старению.Мышечная масса человека увеличивается благодаря увеличению толщины мышечных волокон. Мышечные волокна утолщаются благодаря синтезу сократительных элементов - миофибрилл. Миофибриллы, в свою очередь, похожи на длинные нити, состоящие из белков, которые сокращаются, поглощая энергию.Группа ученых из Америки выяснили, каким образом NANOG влияет на процесс старения мышечного скелета. По данным исследователей, NANOG является белком эмбриональных стволовых клеток, который принимает участие в образовании ДНК. Этот белок отвечает за самостоятельное обновление клеток и придает эмбриональным белкам “вечную” молодость. Именно эти данные дали ученым сведения полагать, что NANOG может предотвратить старение мышечного скелета человека.Проведя опыт с введением в клетки-предшественники лентивирусных векторов, ученые добились образования в организме белка NANOG. В результате этого опыта клетки ускорили свое деление в два раза и снизили выработку маркера клеточного старения.