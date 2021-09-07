Стабилизировать уровень сахара в крови помогают некоторые продукты
Эксперт в области питания, диетолог Гизем Гермюш (Турция) рассказал, какой рацион помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, обеспечивает профилактику его колебаний и всплесков. В частности, турецкий медик посоветовал с этой целью пить зеленый чай без сахара (впрочем, не злоупотребляя его количеством).
Также Гермюш порекомендовал употреблять в пищу продукты, имеющие низкий гликемический индекс.
Рыба. По мнению эксперта, есть рыбу следует три раза в неделю.
Бобовые. Блюда из бобовых следует включать в рацион минимум дважды в неделю.
Орехи. Гермюш считает полезным съедать несколько орехов (миндаль, фундук, грецкие орехи) при каждом приеме углеводной пищи – это улучшает регуляцию уровня сахара в крови.
Греческий йогурт и яйца. Эти продукты – богатые источники белка, который хорошо усваивается организмом. Некоторое количество белка также можно съедать вместе с углеводами: такой прием помогает предотвратить резкий рост сахара в крови.
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