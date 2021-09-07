Сердечный приступ: замена этого продукта значительного снижает риск инфаркта — ученые

Поиск методов, позволяющих значительно снизить риск сердечного приступа, является ключевым, поскольку диета и замена продуктов питания показали эффективность. Новое крупное исследование показало, что всего одна замена в вашем рационе может помочь не только снизить риск сердечных приступов, но также инсультов и гипертонии.Результаты показали, что высокий уровень потребления натрия и низкий уровень потребления калия связаны с высоким кровяным давлением и повышенным риском инсульта, сердечных заболеваний и преждевременной смерти.Исследование, которое проводилось Институтом глобального здравоохранения Джорджа, подчеркнуло важность замены поваренной соли заменителем соли с пониженным содержанием натрия и добавлением калия для значительного снижения частоты инсультов, сердечных приступов и смерти.Результаты, представленные на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже и одновременно опубликованные в Медицинском журнале Новой Англии, также показали отсутствие вредных эффектов от заменителя соли.Использование заменителя соли, в котором часть хлорида натрия заменяется хлоридом калия, помогает значительно снизить риск сердечных приступов, инсультов и высокого кровяного давления.Соавтор UNSW Medicine & Health, профессор Салли Пирсон из Центра исследований больших данных в здравоохранении, заявила, что результаты ясно продемонстрировали ценность этого простого и относительно дешевого вмешательства в сокращении сердечно-сосудистых событий и преждевременной смерти.«Переход на заменитель соли - это то, что мог бы сделать каждый, если бы заменители соли были на полках супермаркетов. Более того, хотя заменители соли немного дороже обычной соли, они по-прежнему очень дешевы».