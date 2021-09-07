Дефицит витамина B12 можно учуять носом
Работа, представленная на Международном форуме аллергии и ринологии, была направлена на изучение взаимосвязи между обонятельной дисфункцией и низким уровнем B12. Обонятельная дисфункция (ОД) определяется как сниженная или искаженная способность обоняния.
В исследование были включены 39 пациентов с низким уровнем витамина B12 и 34 пациента с нормальным уровнем в качестве контрольной группы. Все участники прошли подробное оториноларингологическое обследование и лабораторные тесты.
Ученые установили, что в группе с дефицитом витамина B12 потеря обоняния была очевидна у 56,4% пациентов. При этом в контрольной группе ОД не было выявлено вовсе.
«В этом исследовании мы впервые показали, что обонятельная дисфункция может присутствовать у пациентов с дефицитом витамина B12», - заключили исследователи. «Помимо отрицательной корреляции возраста с оценкой запаха, ни один из других изученных параметров не выявил корреляции с обонятельной дисфункцией».
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