В РФ создали прибор, способный выявить COVID-19 за полчаса

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В Институте физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) создали устройство, которое с высокой точностью определяет наличие коронавирусной инфекции нового типа всего за 27 минут. Как пишет информационное агентство РИА Новости, о приборе для выявления COVID-19 у человека рассказала Дарья Крючко, доктор медицинских наук, глава Управления трансляционной медицины и инновационных технологий ФМБА."Ученые Института физико-химической медицины ФМБА создали прибор для обнаружения антигена вируса, работающий на основе метода изотермической амплификации. Диагностика от момента забора биологического материала до получения результатов занимает всего 27 минут", — заявила Крючко, добавив, что прибор определяет наличие в биоматериале антигена с высоким показателем достоверности.Система для детектирования возбудителя COVID-19 может быть доработана для выявления других антигенов. То есть, потенциал медицинского применения разработки ФМБА очень высок — подчеркнула Крючко.Ранее СМИ сообщили, что точность применяемых в РФ тест-систем для выявления коронавируса не ухудшилась в результате распространения новых штаммов COVID-19. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.