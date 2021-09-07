В РФ создали прибор, способный выявить COVID-19 за полчаса
"Ученые Института физико-химической медицины ФМБА создали прибор для обнаружения антигена вируса, работающий на основе метода изотермической амплификации. Диагностика от момента забора биологического материала до получения результатов занимает всего 27 минут", — заявила Крючко, добавив, что прибор определяет наличие в биоматериале антигена с высоким показателем достоверности.
Система для детектирования возбудителя COVID-19 может быть доработана для выявления других антигенов. То есть, потенциал медицинского применения разработки ФМБА очень высок — подчеркнула Крючко.
Ранее СМИ сообщили, что точность применяемых в РФ тест-систем для выявления коронавируса не ухудшилась в результате распространения новых штаммов COVID-19. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.
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