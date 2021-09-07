Смертельный коктейль связан с внезапной остановкой сердца

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Почему некоторые люди сталкиваются с внезапной остановкой сердца после долгих лет казалось бы совершенно здоровой жизни? Эта патология, часто приводящая к смерти, пугает миллионы именно своей тотальной непредсказуемостью.Довольно часто внезапная остановка сердца происходит без всяких предупреждений, и её жертвы до этого ведут совершенно нормальную жизнь. И вдруг их сердца перестают биться. Теперь исследователи утверждают, что за внезапными сердечными приступами может стоять так называемый смертельный коктейль. К такому выводу пришли учёные из Университета Копенгагена, которые искали возможную причину случаев внезапных остановок сердца.Нарушение функции белка под названием сердечной натриевый канал в клеточной мембране связано с некоторыми из внезапных сердечных приступов. Данный белок отвечает за то, чтобы наши сердца сокращалась. Но не было понятно, почему он внезапно перестаёт правильно функционировать после того, как годами работает без всяких сбоев. Исследователи полагают, что некоторые случаи внезапной остановки сердца вызываются комбинацией генетической мутации и близлежащего фосфорилирования.Фосфорилирование - это процесс, изменяющий белок и его функционал. Исследователи объяснили, что данный процесс может быть также вызван стрессом или болезнью. Генетические мутации и химические модификации в сочетании могут сделать белок не функциональным, что и приводит к прекращению работы сердца. Авторы считают, что результаты их работы могут послужить основой для дополнительных исследований в области фосфорилирования при внезапных сердечных приступах, что поможет улучшить диагностику этого явления и сделать более действенными схему приёма лекарств.