Назван возраст, в котором люди чаще всего «приобретают» ожирение

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Крупное исследование подтворило, что риск развития ожирения наиболее высок в первое десятилетие самостоятельной жизни.В настоящее время борьба с ожирением во всем мире дает крайне скромные результаты. Ученые прогнозируют усугубление эпидемии ожирения в ближайшие годы. Эксперты считают, что требуются изменения в массовой профилактике этой проблемы. Например, следует уточнить, у каких групп людей риск набора веса наибольший.Сегодняшняя политика здравоохранения основана на исследованиях, которые подчеркивают большую распространенность ожирения среди людей среднего возраста (40-59 лет). Однако они не учитывают динамики набора веса в разном возрасте. В то же время некоторые работы демонстрировали, что больше всего толстеют молодые люди.В новом исследовании ученые уточнили, в каком возрасте больше всего меняется индекс массы тела – показатель, который используют для диагностики ожирения. Для его вычисления вес в килограммах делят на квадрат роста в метрах. ИМТ 25-30 говорит о лишнем весе, более 30 – об ожирении.Авторы исследования проанализировали данные из 400 лечебных учреждений Великобритании, в которых оказывают первичную медицинскую помощь. Они содержали информацию о десятилетней динамике изменения ИМТ для более 1 миллиона человек в возрасте от 18 до 74 лет. Исследование охватило период с 1998 по 2016 годы.Оказалось, что люди с нормальным весом в возрасте 18-24 лет в течение 10 лет начинают страдать ожирением в 4,2 раза чаще, чем люди из старшей возрастной группы (65-74 года). Переход от лишнего веса к ожирению у более молодых людей происходит в 4,6 раза чаще, а вероятность развития тяжелого ожирения при первой степени ожирения у них в 5,9 раза выше.«Молодые люди проходят через большие изменения в жизни. Они могут начать работать, пойти в университет, впервые уехать из дома. Привычки, которые они выработают за эти годы, могут остаться с ними. Для серьезного подхода в профилактике ожирения мы должны выработать меры, которые были бы нацелены на молодых людей и подходили им», – сказала Клаудиа Данденберг (Claudia Langenberg) из Кембриджского университета, ведущий автор исследования.Согласно данным, которые были получены в этом исследовании, пол, социоэкономические факторы и национальность играли в десятилетнем риске ожирения меньшую роль, чем возраст.На основании полученных результатов ученые создали калькулятор, которые предсказывает риск развития ожирения, исходя из возраста, пола, социального положения и текущего ИМТ. Он доступен онлайн на английском языке.