Ученые сообщили, в каком возрасте люди быстрее прибавляют в весе

По словам ученых, наиболее подвержены к набору чрезмерного веса люди от 18 до 34 лет. Отмечают, что с возрастом скорость увеличения веса замедляется, и заработать ожирение становится сложнее.Для этого провели грандиозное исследование, которое длилось 18 лет. Приняли в нем участие порядка двух миллионов добровольцев. Оказалось, что молодые люди прибавляют в весе с большей скоростью, чем люди среднего и старшего возраста. Выделили, как наиболее подверженных ожирению, представителей в возрасте от 18 до 24 лет. Тем, кто сумел остаться стройным до 34 лет зачастую проще удержать нормальный вес.Связывают это с тем, что молодежь часто и резко изменяет образ жизни. Как пример приводят: бракосочетание, беременность и роды. Также отмечается, что половой признак, расовая принадлежность и социальное положение почти не являются определяющими факторами в этом вопросе. У людей в возрасте от 65 до 74 риск чрезмерного набора веса минимальный.Благодаря исследованиям ученые создали онлайн-калькулятор, который поможет вам определить индивидуальный риск возникновения ожирения в ближайшие годы. Воспользоваться этим калькулятором вы можете абсолютно бесплатно.