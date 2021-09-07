Тренер рассказал о преимуществах бега натощак

Тренер Александр Халаманов рассказал, как на фигуру влияет бег на голодный желудок.Он объяснил, что утренняя пробежка натощак является действенным способом сжечь большое количество жира. Это связано с тем, что после длительного голодания в течение ночи уровень инсулина в крови снижет, за счет чего и достигается успех в жиросжигании во время бега.«По причине сна и большого интервала в приемах пищи (от восьми часов) уровень инсулина в организме понижен. Таким образом, если вы начнете бегать на голодный желудок, жиросжигание будет происходить быстрее», — сказал эксперт.При этом специалист обозначил, что для эффективного похудения недостаточно только уменьшения запасов подкожного жира, ключевым моментом в этом вопросе выступает последующее количество потребляемых калорий.Кроме того, он подчеркнул, что для страдающих заболеваниями органов ЖКТ людей, пробежка натощак может быть опасна. Поэтому для этой категории важно обратиться за консультацией к специалисту.