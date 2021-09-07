Тренер рассказал о преимуществах бега натощак
Он объяснил, что утренняя пробежка натощак является действенным способом сжечь большое количество жира. Это связано с тем, что после длительного голодания в течение ночи уровень инсулина в крови снижет, за счет чего и достигается успех в жиросжигании во время бега.
«По причине сна и большого интервала в приемах пищи (от восьми часов) уровень инсулина в организме понижен. Таким образом, если вы начнете бегать на голодный желудок, жиросжигание будет происходить быстрее», — сказал эксперт.
При этом специалист обозначил, что для эффективного похудения недостаточно только уменьшения запасов подкожного жира, ключевым моментом в этом вопросе выступает последующее количество потребляемых калорий.
Кроме того, он подчеркнул, что для страдающих заболеваниями органов ЖКТ людей, пробежка натощак может быть опасна. Поэтому для этой категории важно обратиться за консультацией к специалисту.
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