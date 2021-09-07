Ученые нашли способ быстрой диагностики болезни Альцгеймера

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Научные деятели из Литвы нашли способ быстрой диагностики болезни Альцгеймера.Они разработали механизм, который способен выявить вероятные нарушения в мозге, свидетельствующие о повышенных рисках развития Альцгеймера. Прибегнув к помощи искусственного интеллекта, исследователи проанализировали снимки мозга почти 150 участников эксперимента. Ученые утверждают, что точность, созданного ими метода, составляет 99%."После того как компьютерный алгоритм отобрал потенциально опасные случаи, специалист может изучить их более тщательно, и в итоге все выигрывают, поскольку пациент узнает диагноз и получает лечение гораздо быстрее", — говорит один из исследователей доктор Ритис Маскелюнас.